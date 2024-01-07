أبطال الإسكندراني يكشفون كواليس الفيلم.. تفاصيل

يحل المخرج خالد يوسف وأبطال فيلم "الإسكندراني"، ضيوفًا على برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، مساء اليوم الأحد.

يتحدث خالد يوسف وأبطال الفيلم عن كواليس وتفاصيل "الإسكندراني" الذي يعد آخر أعمال الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، كما يكشفون عن أبرز القضايا التي يتناولها، وأهم تحديات العمل، بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.

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قصة فيلم الإسكندراني

وفيلم الإسكندراني مأذخوذ عن رواية للكاتب الكبير الراحل أسامة أنور عكاشة ومعالجة للمخرج خالد يوسف، ويتناول شخصية بكر الإسكندراني التي يجسدها العوضي، وهو ابن بيومي فؤاد وتجسد الفنانة زينة دور حبيبته خلال الأحداث.

أبطال فيلم الإسكندراني

فيلم الإسكندراني بطولة الفنان أحمد العوضي، زينة، حسين فهمي، بيومي فؤاد، محمود حافظ، صلاح عبد الله، إنتصار، عصام السقا، وهو من إخراج خالد يوسف، ومن تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

فيلم الإسكندراني

وكان قرر أحمد العوضي وصناع الفيلم والمخرج خالد يوسف الاحتفال بعرض فيلم الإسكندراني في سينما فوكس في سيتي سنتر كارفور وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً، أما في تمام الساعة التاسعة مساءً يحتفل صناع فيلم الإسكندراني في سينما سان ستيفانو.