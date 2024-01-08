عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

محمود حافظ يكشف تفاصيل أعماله القادمة

محمود حافظ
محمود حافظ

كشف الفنان محمود حافظ عن خريطة أعماله القادمة عقب عرض أحدث أفلامه الاسكندراني والذى يقوم ببطولته بجانب أحمد العوضي وزينة.

وقال حافظ فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يصور حاليا مسلسل بعنوان السرداب مع الفنانة رانيا يوسف والمخرج عبد الرحمن أبو غزالة وهو مسلسل تدور أحداثه فى حقبة الستينات من القرن الماضي ويتم عرضه على احدي المنصات.

وأضاف محمود حافظ أنه يصور أيضا فيلم بعنوان بقدر ظروفك مع الفنان أحمد الفيشاوي للعرض فى موسم عيد الفطر القادم.

 

تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الاسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان 

 

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

طرح الإسكندراني فى الدول العربية

 

وحددت الشركة المنتجة يوم 11 من شهر يناير الجاري موعد لطرح الفيلم فى جميع الدول العربية، وبعدها يتم عرضه فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن الفيلم يشهد جزء كبيرة تم تصويره فى إيطاليا.

 

محمود حافظ الإسكندراني أحمد العوضى فيلم الاسكندرانى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حقيقة طلاق شيماء سيف ومحمد كارتر| خاص

استحملت قرفك.. تصريحات نارية من طليق دنيا بطمة ضدها بسبب تسريب أخبارها

بشري سارة بشأن استحقاق الأبناء للمعاش ..مستندات

مفاجأة جديدة|صفقة تبادلية بين الزمالك وبيراميدز و7 لاعبين يرحلون عن القلعة البيضاء

لست فوق القانون.. رد صادم من دنيا بطمة قبل الحكم عليها غدا

E-Pound.. مصر تطلق عملة رقمية في هذا التوقيت لزيـادة كفـاءة السياسـة النقديـة

غدا.. أولى جلسات محاكمة المتسبب في مصرع الفنان أشرف عبد الغفور

مفاجأة في مفاوضات الأهلي مع مهاجم أجنبي .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

مدحت صالح يحيى حفل الاساتذة على المسرح الكبير بدار الأوبرا| صور

صدفة .. ريهام حجاج تبدأ تصوير أول مشاهدها في مسلسلها الجديد

محسن جابر يكشف عن طريقة رده على مغالطات جمعية المؤلفين وصوت القاهرة

العرض 24 يناير.. طرح البوسترات الرسمية لفيلم عادل مش عادل

رنا رئيس تتغيب عن العرض الخاص لفيلم عصابة عظيمة

عنبة باكيا: في ناس كانوا بيحبطوني قبل دخولي الفن

إسعاد يونس: عنبة من اكتشاف يسرا وهو مفاجأة الفيلم

إسعاد يونس: عصابة عظيمة فكرة غريبة وجريئة ومبسوطة أني عملتها

ترشيحاتنا

عقوبة قاسية للمتهم بسرقة الموسيقار حلمي بكر.. تفاصيل

كلمح البصر.. هذه الدولة تطلق أسرع شبكة قطار في العالم

الموبايل الجوكر.. أفضل هاتف سامسونج يتحدى ارتفاع الأسعار

أونروا: ارتفاع عدد ضحايا موظفي الوكالة منذ بدء الحرب في غزة إلى 146

محدش يتشرط على الأهلي|تصريح ناري من أكرم توفيق على تجديد تعاقده| شاهد

بقفطان مغربي.. سميرة سعيد تثير ضجة بإطلالة ملفتة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملبستش فستان.. صور خطوبة مى فاروق ومحمد العمروسي

مارجو روبي بفستان باربي وجينيفر لورانس بالأسود.. إطلالات النجمات على ريد كاربت جولدن جلوب

بقفطان مغربي.. سميرة سعيد تثير ضجة بإطلالة ملفتة

مثل الحقيقية.. دراسة: العيش مع روبوتات حيوانية يعالج هذه الأمراض

فيديو

دنيا بطمة تكشف براءتها بالمستندات وطليقها يفتح النار عليها (فيديوجراف)

ذهب ومومياوات وتماثيل.. اكتشاف كنز أثري في المنيا (فيديوجراف)

إسعاد يونس تكشف عن أعمالها الفترة القادمة |فيديو

رحيل 7 لاعبين عن الزمالك وجمع غرامة لشبونة وكاراكاس وصفقة تبادلية مع بيراميدز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: لست على خطأ

الدكتور حازم الأزهري

دكتور حازم الأزهرى يكتب: فرساننا في المهجر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الفقد

هند عصام

هند عصام تكتب: الجمال الخائن

جاسم مرزوق بودي

جاسم مرزوق بودي يكتب: من شابه أباه

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: فن النقد البناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبارك شعبي مصر

إبرهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: بهدوء حول بريكس.. مكاسب وأسئلة

اﻟﻤﺰﻳﺪ