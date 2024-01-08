محمود حافظ يكشف تفاصيل أعماله القادمة

كشف الفنان محمود حافظ عن خريطة أعماله القادمة عقب عرض أحدث أفلامه الاسكندراني والذى يقوم ببطولته بجانب أحمد العوضي وزينة.



وقال حافظ فى تصريح خاص لصدى البلد أنه يصور حاليا مسلسل بعنوان السرداب مع الفنانة رانيا يوسف والمخرج عبد الرحمن أبو غزالة وهو مسلسل تدور أحداثه فى حقبة الستينات من القرن الماضي ويتم عرضه على احدي المنصات.



وأضاف محمود حافظ أنه يصور أيضا فيلم بعنوان بقدر ظروفك مع الفنان أحمد الفيشاوي للعرض فى موسم عيد الفطر القادم.





تفاصيل فيلم الاسكندراني

ويضم فيلم الاسكندراني مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب أحمد العوضي وعلى رأسهم الفنانة زينة ومحمود حافظ. وعصام السقا، حسين فهمي وبيومي فؤاد وصلاح عبد الله ومحمد رضوان

وتدور أحداث الفيلم داخل مدينة الإسكندرية حول «بكر»، الذي يعيش في صراعات مع والده، فيسافر إلى الخارج من أجل تحقيق ذاته، لكن عندما يعود يجد أن تلك الأزمات ما زالت تطارده.

طرح الإسكندراني فى الدول العربية

وحددت الشركة المنتجة يوم 11 من شهر يناير الجاري موعد لطرح الفيلم فى جميع الدول العربية، وبعدها يتم عرضه فى عدد من الدول الأوروبية، خاصة وأن الفيلم يشهد جزء كبيرة تم تصويره فى إيطاليا.