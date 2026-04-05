الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صوروه عاريًا| تفاصيل مُثيرة في واقعة التعدّي على طفل المرج ومُطالبات بضبط باقي المتهمين

رامي المهدي

قال المستشار أحمد سامي المليجي، محامي الطفل سيف الذي تم الاعتداء عليه وتصويره عاريًا في منطقة المرج، أن الواقعة تضمنت اعتداءً جسيمًا على الطفل.

 وأكد، أننا نسعى بصحبة سيد أشرف المحامي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لملاحقة المتهمين وضبطهم، ومطالبًا بتطبيق أقصى العقوبات القانونية بحقهم.

كما ناشد فريق الدفاع الجهات المعنية، وفي مقدمتها أجهزة وزارة الداخلية والنيابة العامة، بسرعة إنهاء التحقيقات وضبط المتهمين الهاربين، مؤكدًا أن القضية تمثل اهتمامًا عامًا لما تحمله من أبعاد إنسانية.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مع التحفظ على الأدلة المتعلقة بالواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما شدد على أهمية تكاتف الجهود لضمان تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطفال.

تمكنت الأجهزة الأمنية، بمديرية أمن القاهرة من إلقاء القبض على طالبين بتهمة تصوير آخر عاريًا أثناء لهوهما في منطقة المرج.

البداية عندما حررت والدة الطالب سيف 12 سنة طالب ومقيم  في المرج محضرًا ضد كل من : ابانوب س.، و زياد ر، احمد ص، علي ر، وآخرين وذلك لقيامهم بخلع ملابس نجلها وتصويره عاريا وذلك عقب لهو نجلها مع المشكو في حقهم أعلى سطح العقار بمحل سكن المشكو في حقه / علي. ر(هارب) والكائن بشارع ٨ من شارع الصرف - المرج الجديدة - المرج حيث انهم على علاقة صداقه وحال لهوهم حدثت بين نجلها وبين المشكو في حقهم مشاده كلامية قام المشكو في حقهم بخلع ملابس نجلها وتصويره عاريا بالهاتف الخاص بالمشكو في حقه الرابع.

وبإعداد الأكمنة حول اماكن تردد المشكو في حقهم اسفرت احداهم عن ضبط كل من :  ابانوب س  ١٦ ،زياد ر ۱۳ سنة وبحوزته هاتف محمول وبمواجهتهم بما جاء بأقوال المبلغة اقرو ان المجني عليه علي علاقة صداقة معهم وحال لهوهم أعلى سطح العقار سكن المشكو في حقه الرابع حدثت بينهم مشادة كلامية قام على اثره المشكو في حقهم بخلع ملابس المجني عليه وتصويره عاريا وذلك بالهاتف الخاص بالمشكو في حقه الرابع وبسؤالهم عن الفيديو الخاص بواقعه تصوير المجني عليه اقروا ان الم علي ر، قام بمحو الفيديو من الهاتف المحمول الخاص به وتبين عدم وجود مقاطع فيديو خاصه بتلك الواقعه وعليه تم التحفظ على الهاتف المحمول.

أحمد سامي المليجي محامي الضحية
ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المرتبات والمعاشات

الحكومة تعلن صرف زيادة المرتبات والمعاشات رسميًا بدءًا من هذا الموعد.. هتقبض كام؟

محمد وايمان

الموت يخطف عريس قبل الزفاف بأيام.. وخطيبته: كنت مستنية أشوفك ببدلة الفرح سبقتني بالكفن

انقطاع الكهرباء

انفجار مدوي.. انقطاع الكهرباء والمياه عن القاهرة الجديدة والشروق والعبور

الأرصاد

لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة طقس منتصف الأسبوع

اكرم توفيق

رد غير متوقع من الشمال القطري بشأن عودة أكرم توفيق إلى الأهلي

سعر الدولار

متوسط سعر الدولار في مصر اليوم الإثنين

بعد تثبيت الفائدة.. الحد الأقصى للسحب النقدي من البنوك وانستاباي وATM

مجدي عبد الغني

تعليق غير متوقع من مجدي عبد الغني بعد فوز الزمالك علي المصري

بالصور

الفرق كبير .. موديل تثير الجدل بعد ارتدائها فستان لميس الحديدي في خطوبة ابنها

6 علامات تكشف الكبدة الفاسدة

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكبدة الفاسدة؟

فيديو

مي كساب

كل سنة وأنت طيب يا أبو العيال.. مي كساب تحتفل بعيد ميلاد زوجها

الذكاء الاصطناعي

حكم تحريك صور الميت بالذكاء الاصطناعي.. الإفتاء تحذر من هذا الأمر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ٤٠ مليار جنيه؟!!

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر: الوهم العاطفي

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: يوم اليتيم.. رسالة للعطاء والرحمة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أعظم يتيم في التاريخ.. رحلة النبي محمد ﷺ من الفقد إلى الرحمة

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: امتداد للرحمة الإنسانية

المزيد