عمرو أديب: الحرب أعادت هيكلة الاقتصاد المصري وصعّبت تنفيذ الإصلاحات المالية | فيديو

كشف الإعلامي عمرو أديب أن تأثير الحرب الجارية على الاقتصاد المصري ليس قصيراً، موضحاً أن أي آثار مرضية لن تظهر بين ليلة وضحاها بعد وقف النزاعات. وقال أديب: "لا تتوقع أن تعود الأمور غداً كما كانت، هناك وقت للتعديل وإعادة الهيكلة، والظروف الحالية فرضت تغييرات جذرية على الاقتصاد".

وأشار"أديب" خلال برنامجه الحكاية، إلى أن تقلبات سعر الدولار انعكست على كل القطاعات، حيث كانت هناك توقعات بانخفاضه إلى 45–46 جنيهاً، لكنها تغيرت بفعل الأحداث الإقليمية. وأكد أن صعوبة تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي لبيع بنوك وشركات تعود إلى المخاطر الإقليمية والعالمية، مشيراً إلى أن المستثمرين لا يمكنهم التفاعل بسهولة في هذه الظروف.

وأوضح الإعلامي، أن الإجراءات الحكومية الحالية تهدف إلى ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد في الكهرباء والغاز، خاصة مع الاعتماد الكبير على الاستيراد بالدولار وانخفاض الإنتاج المحلي للغاز بمقدار ملياري متر مكعب يومياً. وأشار إلى زيادات أسعار الكهرباء والغاز لشريحة الاستهلاك الأعلى، وزيادات محتملة في خدمات المحمول بنسبة 20%، إلى جانب تطبيق عقود الإيجار الجديد، مما يزيد الضغوط على المواطنين.

وأكد الإعلامي أن المواطن المصري يتحمل العبء الأكبر لهذه التعديلات الاقتصادية، مطالباً بوضوح وشفافية في عرض نتائج الترشيد، قائلاً: "ما تم توفيره يجب أن يُعرض بشكل شفاف حتى يعرف المواطن أثر الإجراءات".

وفي جانب آخر، أشار أديب إلى تأثير الحرب على الاستثمارات الأجنبية وبيع الأصول المالية، قائلاً: "اليوم لن يكون من السهل بيع بنوك أو شركات كما في الماضي، فالأوضاع الإقليمية والعالمية لا تسمح بسهولة التداول أو الاستثمار".

وأضاف أن الوضع الراهن يمثل تحدياً مزدوجاً على الحكومة والمواطن، حيث تتصاعد التكاليف اليومية للطاقة والإيجار والمواصلات، ويزداد الضغط على كافة فئات المجتمع. وأكد أن هذه المرحلة من أصعب المراحل الاقتصادية في تاريخ مصر الحديث، وتتطلب ضبطاً دقيقاً للسياسات المالية والإنفاق الحكومي.