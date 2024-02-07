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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مخدتش الدفعة الأخيرة .. رانيا يوسف تكشف مصير فيلم التاروت

رانيا يوسف
رانيا يوسف

كشفت الفنانة رانيا يوسف أنه هناك مشاهد لم تنته من تصويرها ضمن أحداث فيلم التاروت الذى وقف تصويره بسبب مشاكل انتاجية.
وقالت رانيا فى تصريح خاص لصدى البلد أنها لم تحصل على الدفعة الأخيرة من الأجر المتفق عليه فى الفيلم ولا تعلم مصيره، مشيرة إلى أنها أوقفت التصوير منذ فترة وانشغلت بتصوير باقى أعمالها الفنية.
 

واحتفلت رانيا يوسف مؤخرا بتصوير مسلسل جريمة منتصف الليل على الاحتفال المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل، بمشاركة احمد عبد العزيز واحمد منير والهام عبد البديع والمؤلف محمد الغيطي وابنته ميار.

وقالت الفنانة رانيا يوسف انها مبسوطة بالعمل وتتمنى ان ينال إعجاب الجمهور وتجسد من خلاله راقصة.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي أكشن، حول جريمة جنائية تحدث في وقت متأخر من الليل، وهي قتل طالبتبن بالجامعة في مقر سكن احداهما، وتحوم الشبهات حول كل الدوائر المرتبطة بهما وتتعقد الأحداث عندما نكتشف العوالم الخفية والغامضة لهما، وقصص الطالبات والطلبة والأساتذة.

كما يستعرض المسلسل العالم المرتبط بالجامعة والوسط الأكاديمي وصراعاته، والبيزنس المرتبط بأصحاب الجامعات الخاصة، وكذلك المشاكل النفسية والأزمات التي يعانيها الجيل الجديد ومفرداته المختلفة عن الأجيال السابقة.

مسلسل "جريمة منتصف الليل" بطولة، رانيا يوسف، وأحمد عبدالعزيز، وصلاح عبدالله، وعفاف شعيب، ومحمد سليمان، ويشارك من جيل الفنانين الشباب، محمد عز، ومحمد مهران، وحسني شتا، وأحمد جمال سعيد، بالإضافة إلى إلهام عبدالبديع، وميار الغيطي، وملك قورة، والفنانين أحمد منير ومحمد فاروق شيبة، وكريم عبدالغني. 

الفنانة رانيا يوسف فيلم التاروت رانيا يوسف

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