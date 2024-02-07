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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

وصول ماجد المهندس لإحياء حفل مهرجان فبراير الكويت ..صور

صدى البلد

نشر الحساب الرسمي لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات على موقع إنستجرام ، فيديو يرصد لحظة وصول الفنان ماجد المهندس المسرح أرينا بالكويت ، إستعدادا لإحياء حفله يوم ٩ فبراير ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت. 

وقد نشرت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر حسابها الرسمي بتطبيق “إنستجرام”، بوستر حفل ماجد المهندس بمهرجان فبراير الكويت، معلنة عن بيع التذاكر بالكامل للجمهور. 

ويحيي ماجد المهندس، حفلا غنائيا ساهرا ليلة الجمعة 9 فبراير، على مسرح الأرينا كويت، ضمن فعاليات مهرجان فبراير الكويت.

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يشار إلى أن أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية “جننت قلبي”، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “ديزر” و"أنغامي" و"سبوتيفاي" للموسيقى، يوم 25 أغسطس الماضي. 

أغنية “جننت قلبي” لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

 

ألبوم ماجد المهندس بديت أطيب 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات “يوتيوب” بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية “بديت أطيب” (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند “يوتيوب” بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية “ودنا بالطيب”. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: “بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب”. 

ألبوم بديت أطيب لـ ماجد المهندس 

أغاني الألبوم هي: “تمنيتك" من كلمات الأمير سعود بن محمد العبد الله الفيصل وألحان سهم صاحب "حصة الأسد" من الألحان (6 أغاني) في الألبوم، فهو أيضا ملحن أغاني "الله لا يقطعها عادة" من كلمات قوس، و"ودنا بالطيب" كلمات سعد بن جدلان.

و"فرصة للتغير" كلمات نسرين بنت محمد، و"بديت أطيب" التي كتبها الأمير سعود بن عبد الله، و"يحن القلب" كلمات قوس.

أما الأغاني الثلاثة المتبقية في الألبوم، فهي من ألحان أحمد الهرمي، واثنتان منها كلمات أحمد علوي هما "قوس الربابة" و"الشتا يسأل"، والأغنية الأخيرة "البارحة عندي" كلمات الشاعرة ضي، وتولى توزيع الألبوم موسيقيا: سيروس، وبشار سلطان، ومدحت خميس، وخالد عز.

 

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