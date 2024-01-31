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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ماجد المهندس يحيي أحدث حفلاته فى مهرجان فبراير الكويت

صدى البلد

يستعد الفنان ماجد المهندس لإحياء أحدث حفلاته الغنائية ضمن مهرجان فبراير الكويت ، بالتحديد فى الأسبوع الثاني ، خلال شهر فبراير المقبل.

ونشرت الصفحة الرسمية لشركة روتانا البوستر الدعائي للحفل ، معلقة :البرنس ماجد المهندس يلتقيكم في ليلة طربية مميزة ، في الأسبوع الثاني من مهرجان فبراير الكويت 2024

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وعلى صعيد متصل ، أحيا النجم ماجد المهندس،أحدث حفلاته الغنائية خلال الأيام الماضية في دبى، حيث قدم باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وتسلم الفنان ماجد المهندس، الميكروفون الذهبي في إطار تكريمه من الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، خلال حفل البرنس والعمالقة، الذي أقيم ليلة أمس الجمعة 5 يناير. 

وأحيا الفنان ماجد المهندس حفلا غنائيا ضخما، في المملكة العربية السعودية، ضمن فاعليات موسم الرياض. 

وحمل الحفل “ليلة البرنس والعمالمة” العديد من المفاجآت، منها قيام ماجد المهندس بتقديم عدد من الأغاني التي قدمها خلال مسيرته الفنية، بالإضافة إلى عدد من الأغاني الخليجية والمغربية لعمالقة الفن في هذه الدول، وصاحبه عدد من الراقصين الذين قدموا بعض الاستعراضات خلال تلك الفقرات . 

يشار إلى أن أحدث أغاني ماجد المهندس، هي أغنية جننت قلبي، التي طرحها عبر موقع الفيديوهات يوتيوب ومنصات ديزر وأنغامي وسبوتيفاي للموسيقى، يوم 25 أغسطس الماضي. 

أغنية جننت قلبي لـ ماجد المهندس، من كلمات وألحان محمد الخانة، توزيع موسيقي سيروس. 

تصدَّرت أغاني ألبوم الفنان ماجد المهندس، تريند موقع الفيديوهات يوتيوب بالمملكة العربية السعودية، بعد مرور أسبوع على طرحها. 

واحتلت أغنية بديت أطيب (الرئيسية) المرتبة الأولى في تريند يوتيوب بالسعودية، وفي المرتبة الثانية أغنية ودنا بالطيب. 

ويضم ألبوم ماجد المهندس، 9 أغان، وهي: (بديت أطيب، ودنا بالطيب، تمنيتك، الشتا يسأل، فرصة للتغيير، البارحة عندي، قوس الربابة، الله لا يقطعها عادة، يحن القلب). 

وحصد ماجد المهندس، مليون و25 ألف مشاهدة، بأحدث أغانيه التي تحمل اسم عود البخور، بعد طرحها على القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، في منتصف شهر أكتوبر الماضي

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