حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

أعرب الفنان حسن أبو الروس ، عن سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسل “حالة خاصة” الذى حقق جماهيريًا كبيرًا .

ونشر حسن أبو الروس مجموعة من الصور من داخل كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، وكتب ، معلقًا: حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس .. وردود الفعل علي شخصية عز حقيقي اسعدتني جداً .

وأختتم ، قائلًا: شكراً من قلبي لكل طاقم العمل اللي محدش فيهم بخل بأنه يطلع افضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده .. بحبكم يا روح القلب.

ومسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عادل صورًا لها بصحبة فريق العمل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، كانت تجربة رائعة وأتمني أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد حالة خاصة والذى يعرضه حاليا على منصة WATCH IT.

وأضافت غادة عادل فى تصريح خاص لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة كان بالنسبة لها تحدي كبير خاصة وأنها سبقت وقدمت شخصية المحامية من قبل فى مسلسل الميزان.

وتابعت غادة أنها منذ قرأتها للسيناريو لأول مرة أعجبت جدا بالشخصية، وقررت تقديمها لما فيها من تحدي لموهبتها الفنية، لكونها تقدم المحامية بشكل مختلف عن شخصية نهي فى مسلسل الميزان.