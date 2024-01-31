عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

حسن أبو الروس
حسن أبو الروس

أعرب الفنان حسن أبو الروس ، عن سعادته بردود فعل الجمهور على مسلسل “حالة خاصة” الذى حقق جماهيريًا كبيرًا .

ونشر حسن أبو الروس مجموعة من الصور من داخل كواليس المسلسل عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك ، وكتب ، معلقًا: حالة خاصة نجح في خلق حالة خاصة عند كل الناس .. وردود الفعل علي شخصية عز حقيقي اسعدتني جداً .

وأختتم ، قائلًا: شكراً من قلبي لكل طاقم العمل اللي محدش فيهم بخل بأنه يطلع افضل ما عنده علشان المسلسل ينجح النجاح ده .. بحبكم يا روح القلب.

 ومسلسل حالة خاصة من أعمال Watch it الأصلية، بطولة طه دسوقى، غادة عادل، أحمد طارق، هاجر السرّاج، حسن أبو الروس، وئام مجدى، أحمد الأزعر، على السباعى، لينا إيهاب، الطفل آدم وهدان، أدهم النحاس ، تأليف مهاب طارق وإخراج عبد العزيز النجار وإنتاج طارق الجنايني.

وتدور أحداث مسلسل حالة خاصة حول شخص يعاني من التوحد يقرر التقدم للعمل في مكتب محامية شهيرة .

أعربت الفنانة غادة عادل عن سعادتها بنجاح مسلسل “حالة خاصة” وتصدره مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت غادة عادل صورًا لها بصحبة فريق العمل من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

وعلقت على الصورة قائلة: شكرًا لجميع طاقم العمل، والممثلين، كانت تجربة رائعة وأتمني أن يستمتع الجميع بهذه السلسلة.

وكشفت الفنانة غادة عادل عن كواليس تصوير مسلسلها الجديد حالة خاصة والذى يعرضه حاليا على منصة WATCH IT.
 وأضافت غادة عادل فى تصريح خاص لصدى البلد أن مسلسل حالة خاصة كان بالنسبة لها تحدي كبير خاصة وأنها سبقت وقدمت شخصية المحامية من قبل فى مسلسل الميزان.

وتابعت غادة أنها منذ قرأتها للسيناريو لأول مرة أعجبت جدا بالشخصية، وقررت تقديمها لما فيها من تحدي لموهبتها الفنية، لكونها تقدم المحامية بشكل مختلف عن شخصية نهي فى مسلسل الميزان.

أخبار حسن أبو الروس أبطال مسلسل حالة خاصة مسلسل حالة خاصة المطرب حسن أبو الروس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر كيلو اللحمة الآن في الأسواق| تفاصيل التحرك المفاجئ.. وهذا ما سيحدث في رمضان

تعليمات جديدة من البنك المركزي بشأن حدود السحب اليومي.. تفاصيل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

"خناقة" كهربا وتهديد الشناوي| السر وراء تراجع الأهلي عن صفقة أبو جبل.. كواليس

لأول مرة منذ 10 سنوات| بلومبرج: أردوغان يزور مصر 14 فبراير المقبل

أول صور عبد الله السعيد داخل نادي الزمالك

عاصفة رعدية وأمطار غزيرة تضرب مصر اليوم.. والأرصاد تصدر تحذيرات

800 جنيه| الذهب يفقد صوابه مجددًا.. والجرام يتجه نحو 5 آلاف

موضوعات متعلقة

بعد نجاح مسلسل "حالة خاصة" .. غادة عادل توجه رسالة لجمهورها

غدا.. نوال الزغبي تطرح أغنية "بحكي عنك"

انضمام ظافر العابدين.. لقطات من برومو مسلسل البحث عن علا الموسم الثاني|صور

سميرة صدقي تواجه فادية عبد الغني في مسلسل جري الوحوش.. تفاصيل

هعيط من التأثر.. خالد الصاوي يكشف عن تطورات حالته الصحية | فيديو

محمود حميدة يروج لأحدث مسلسلاته "موعد مع الماضي"

تعرف على أسعار تذاكر حفل عمرو دياب لشهر فبراير في المنارة

مهرجان فبراير الكويت يطرح مسابقة لحضور حفل محمد عبده

ترشيحاتنا

الإداري تقضي بقيد خريجي كليات الصيدلة بروسيا وتركيا بنقابة الصيادلة

نظام باترويت أمريكي.. بوتين يكشف سبب إسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيين

السعودية تتعرض لدرجات حرارة صفرية وأجواء ثلجية.. تحذير عاجل من الأرصاد بالمملكة

أول تعليق لاتحاد الكرة على خروج منتخب مصر من بطولة أفريقيا

وصلت لـ 400 جنيه.. تحرك عاجل لأسعار اللحوم الحية الآن

جبال فلوس.. الداخلية تضبط مسئولى شركة بحوزتهما مليون دولار و37 ألف يورو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حسن أبو الروس بعد نجاح "حالة خاصة": محدش بخل أنه يطلع أفضل ما عنده

ملابس صيفية.. علا رشدي تثير الجدل رفقة زوجها| شاهد

جيب قصيرة.. نسرين طافش تستعرض رشاقتها| شاهد

ملابس جريئة.. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بصورها| شاهد

فيديو

عمرها 90 ألف عام.. العثور على أقدم آثار للأقدام البشرية بهذا الشاطئ| فيديو

بسبب الخلافات.. التفاصيل الكاملة حول تراجع الأهلي عن ضم محمد أبو جبل

عودة ياسمين عبدالعزيز وشيرين عبدالوهاب لزوجيهما في هذا الموعد| ما القصة

عروس جديدة.. أحمد سعد يفاجئ الجميع بعد تخطيطه للزواج من فنانة شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ