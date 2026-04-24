ترامب: البحرية الإيرانية غارقة في قاع البحر.. وسلاحها الجوي مُدمّر بالكامل

أدلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريحات مثيرة للجدل حول القدرات العسكرية الإيرانية، زاعمًا أن البحرية الإيرانية “غارقة في قاع البحر”، وأن سلاحها الجوي “مُدمّر بالكامل”، إلى جانب فقدان أنظمة الدفاع الجوي والرادارات، ومغادرة عدد من قياداتها مواقعهم.

جاءت تصريحات ترامب وفقا لما نقلته وسائل إعلام أمريكية، حيث عرض تقييمًا شديد الحدة للوضع العسكري في إيران، دون تقديم أدلة موثقة تدعم هذه المزاعم.

واعتبر الرئيس الأمريكي أن القدرات الدفاعية والهجومية الإيرانية تعرضت لضربة قاصمة، في سياق خطاب يعكس موقفه المعروف بالتشدد تجاه طهران.

من جانبها، لم تعلق السلطات الإيرانية بشكل مباشر على تصريحات ترامب، إلا أن الخطاب الرسمي الإيراني خلال الفترات السابقة كان يؤكد على جاهزية القوات المسلحة واستمرار تطوير قدراتها الدفاعية.

تأتي هذه التصريحات في ظل توتر مستمر بين الولايات المتحدة وإيران، حيث شهدت السنوات الماضية تبادل اتهامات وتهديدات، خاصة بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي خلال إدارة ترامب عام 2018، وتصاعد المواجهات غير المباشرة في عدة ساحات إقليمية.