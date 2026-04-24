بعد فوز الزمالك على بيراميدز .. هل فقد الأهلي الأمل في حسم الدوري؟

علق الناقد الرياضي محمد عصام على فوز الزمالك على بيراميدز بهدف دون رد ضمن منافسات مجموعة التتويج بالدوري، مؤكدًا أن المباراة جاءت قوية وممتعة بين فريقين يتنافسان على صدارة جدول الترتيب، وأن خبرة لاعبي الزمالك وروحهم القتالية كانتا العامل الحاسم في تحقيق الفوز.

وأضاف محمد عصام، خلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب وحياة مقطوف ببرنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن اللقاء شهد أداءً متوازنًا من الجانبين، حيث تبادل الفريقان السيطرة على مجريات اللعب، إلا أن الزمالك نجح في استغلال الفرص بشكل أفضل، مشيدًا بالتغييرات الفنية التي ساهمت في ترجيح كفة الفريق الأبيض، إلى جانب تألق بعض اللاعبين الذين صنعوا الفارق خلال المباراة.

وأشار عصام إلى أن المنافسة على لقب الدوري لا تزال مفتوحة، رغم تقدم الزمالك، مؤكدًا أن الفريق يمتلك حظوظًا كبيرة تُقدّر بنحو 60%، لكنه حذر من احتمالية حدوث تراجع في الأداء خلال المباريات المقبلة، خاصة في ظل ضغط المواجهات القوية أمام فرق مثل الأهلي وإنبي وسيراميكا.

وأضاف أن الأهلي لا يزال منافسًا قويًا على اللقب، خاصة مع تركيزه الكبير في المباريات المتبقية، لافتًا إلى أن أي تعثر للزمالك قد يعيد الصراع إلى نقطة الصفر، في ظل تقارب المستوى بين الفرق المتنافسة.

وتطرق الناقد الرياضي إلى مواجهة الأهلي المرتقبة أمام بيراميدز، مؤكدًا أنها ستكون مواجهة خاصة وصعبة، حتى في ظل الغيابات، نظرًا لامتلاك بيراميدز قائمة قوية من اللاعبين أصحاب الخبرات، مشيرًا إلى أن هذه المباراة دائمًا ما تحمل طابعًا تنافسيًا مختلفًا.



