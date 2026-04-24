عمر جابر يحتفل بفوز الزمالك على بيراميدز برفقة أبنائه

احتفل عمر جابر، لاعب نادي الزمالك بفوز فريقه على نادي بيراميدز في لقاء الأمس ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

وشارك عمر جابر صورة مع أبنائه داخل غرفة اللبس للزمالك عقب المباراة احتفالا بالصدارة.

ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.