برلمان

الحبس وغرامة 100 ألف جنيه.. البرلمان يتحرك لإنهاء زواج القاصرات بعقوبات رادعة

أميرة خلف

في خطوة تشريعية جديدة تستهدف حماية الأطفال وصون حقوقهم، أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من  العضو أحمد البرلسي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تجريم زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، وحقوق الإنسان).


ويأتي مشروع القانون استنادًا إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي تشير إلى تسجيل آلاف الحالات سنويًا، بما يعكس خطورة الظاهرة وآثارها الممتدة على المجتمع.


ويهدف التشريع الجديد إلى مواجهة زواج القاصرات، والتصدي لمحاولات التحايل على القانون، مع توفير حماية شاملة للأطفال من المخاطر الصحية والتعليمية والنفسية الناتجة عن الزواج المبكر.


كما يأتي مشروع القانون كاستجابة مباشرة لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التصدي لهذه الظاهرة، في إطار جهود الدولة لتعزيز حقوق الطفل وتمكين الفتيات.


ويتضمن مشروع القانون عقوبات مشددة تصل إلى السجن مع الأشغال الشاقة ، وغرامات مالية تصل إلى 100 ألف جنيه، على كل من يثبت تورطه في إتمام أو تسهيل تلك الزيجات المخالفة.

حيث يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب الجريمة المنصوص عليها بالمادة الثانية من هذا القانون.


يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من استعمل القوة، أو التهديد، أو عرض عطية، أو مزية من أي نوع، أو وعد بشيء من ذلك لحمل طفل على الزواج.


كما يعاقب بالسجن أو بغرامة لا تقل عن  عشرين  ألف جنيه ولا تجاوز  سبعين  ألف جنيه كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه، أو الشاهد، أو المبلغ، أو سهل اتصال الجناة به في أي مرحلة من مراحل نظر الدعوي أو بعد الحكم فيها بما قد يعرضهم للخطر، أو يصيبهم بالضرر.


وفي كافة الأحوال لا يجوز نشر أي أخبار تتعلق بتلك الوقائع إلا في إطار توجيهات سلطات التحقيق المختصة وبعد الحصول على موافقتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

الزمالك

رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

التوقيت الصيفي

موعد صلاة الجمعة بالتوقيت الصيفي 2026 .. اعرف هتصلي بكرا الساعة كام؟

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

محمود سعد ولميس الحديدي

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

ترشيحاتنا

سيارة صينية

من المكانس إلى السيارات.. علامة صينية تطلق سيارة بقوة 1973 حصان

لاند روفر Sanguinello Orange

بعد مرور 20 عاما.. لاند روفر تقدم نسختها Sport بإصدار برتقالي

تويوتا هايلاندر 2026

سعر ومواصفات تويوتا هايلاندر 2026 في السعودية

بالصور

قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة

سيناء
سيناء
سيناء

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد