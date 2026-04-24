خبير اقتصادي: تنمية سيناء أحدثت طفرة نمو وجعلتها من أكثر المناطق جذبا للاستثمار
ثروة بـ850 مليون دولار في مهب الريح| إبراهيم تاتليسس يحرم أسرته من الميراث ..القصة الكاملة
برسالة ساخرة.. شيكو بانزا نجم الزمالك يثير غضب مدافع بيراميدز
الرئيس السيسي يشارك باجتماع بين قادة عدد من الدول العربية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي
المالية تعلن تفاصيل تسلم 1.218 طن فضة من النيابة..وهذه استخداماتها
الرئيس السيسي يتوجه إلى نيقوسيا للمشاركة في اجتماع قمة بين القادة العرب والاتحاد الأوروبي
الأرصاد: ارتفاع الحرارة أعلى من المعدل ورياح مثيرة للرمال غدا
التوقيت الصيفي وتأثيره على استهلاك الكهرباء.. أرقام مفاجئة
بعد فوز الزمالك على بيراميدز .. هل فقد الأهلي الأمل في حسم الدوري؟
من ميادين القتال إلى طاولات التفاوض.. كيف استردت مصر سيناء؟
تكلفة غير مسبوقة.. إنفاق 5.6 مليار دولار على الذخائر في أول يومين من الحرب على إيران
حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الجمعة 24 أبريل 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

من ميادين القتال إلى طاولات التفاوض.. كيف استردت مصر سيناء؟

توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
محمد إبراهيم

لم يكن استرداد سيناء مجرد انتصار عسكري توج بانسحاب إسرائيلي، بل كان معركة طويلة من العمل السياسي والحنكة الدبلوماسية والخبرة القانونية، تلك المعركة بدأت بانتقال مصر من ميادين القتال إلى طاولات التفاوض، حاملة معها إيمانًا بأن الأرض لن تستعاد إلا بالإرادة والعقل جنبًا إلى جنب مع القوة والسلاح.

يناير 1974.. اتفاق فض الاشتباك الأول

بعد نصر السادس من أكتوبر ١٩٧٣، بدأت معارك الأروقة الدبلوماسية مع إسرائيل، والبداية كانت بالمفاوضات الخاصة بالفصل بين القوات المصرية والإسرائيلية في (يناير 1974) والمعروفة باتفاق فض الاشتباك الأولى، حيث وقعت مصر وإسرائيل على اتفاق يحدد الخط الذي ستنسحب إليه القوات الإسرائيلية على مساحة 30 كيلومترًا شرق القناة وخطوط منطقة الفصل بين القوات التي سترابط فيها قوات الطوارئ الدولية.

سبتمبر 1975.. اتفاق فض الاشتباك الثاني

وفي (سبتمبر 1975) تم التوقيع على الاتفاق الثاني الذي بموجبه تقدمت مصر إلى خطوط جديدة مستردة بحوالي 4500 كيلو متر من أرض سيناء، ومن أهم ما أكده ذلك الاتفاق أن النزاع في الشرق الأوسط لن يحسم بالقوة العسكرية ولكن بالوسائل السلمية.

نوفمبر 1977.. السادات يطرح مبادرة سلام من 5 أسس

وفي نوفمبر 1977 زار الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السـادات مدينة القدس وألقى كلمته الشهيرة بالكنيست الإسرائيلي طرح من خلالها مبادرته للسلام والتي تتكون من خمسة أسس محددة يقوم عليها السلام وهي:

  • إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة الأراضي العربية التي احتلت عام 1967.
  • تحقيق الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في إقامة دولته.
  • حق كل دول المنطقة في العيش بسلام داخل حدودها الآمنة والمضمونة.
  • التزام كل دول المنطقة بعدم اللجوء إلى القوة وبحل الخلافات بالوسائل السلمية.
  • إنهاء حالة الحرب القائمة في المنطقة.

سبتمبر 1978..  اتفاقية كامب ديفيد

وفي الخامس من (سبتمبر 1978) وافقت مصر وإسرائيل على الاقتراح الأمريكي بعقد مؤتمر ثلاثي في كامب ديفيد بالولايات المتحدة الأمريكية، وتم الإعلان عن التوصل لاتفاق بين مصر وإسرائيل يوم 17 سبتمبر عام 1978، كما تم التوقيع على وثيقة كامب ديفيد في البيت الأبيض يوم 18 سبتمبر 1978.

26 مارس 1979.. توقيع معاهدة السلام

وفي (26 مارس 1979) وقعت مصر وإسرائيل معاهدة السلام اقتناعًا منهما بالضرورة الماسة لإقامة سلام عادل وشامل في الشرق الأوسط، والتي نصت على إنهاء الحرب بين الطرفين وإقامة السلام بينهما وسحب إسرائيل قواتها كافة وأيضًا المدنيين من سيناء إلى ما وراء الحدود الدولية لتستأنف مصر ممارسة سيادتها الكاملة على سيناء.

عودة سيناء.. على مراحل

وقد تم تحديد جدول زمني للانسحاب المرحلي الإسرائيلي من سيناء، ففي 26 مايو 1979، تم رفع العلم المصري على مدينة العريش وانسحاب إسرائيل من خط "العريش / رأس محمد" وبدء تنفيذ اتفاقية السلام، وبعد شهرين، بدأت المرحلة الثانية للانسحاب الإسرائيلي من سيناء، من "أبو زنيبة حتى أبو خربة"، وفي 19 نوفمبر 1979، تم تسليم وثيقة تولي محافظة جنوب سيناء سلطاتها من القوات المسلحة المصرية بعد أداء واجبها وتحرير الأرض وتحقيق السلام، بالتزامن مع الانسحاب الإسرائيلي من منطقة "سانت كاترين ووادي الطور"، واعتبار ذلك اليوم هو العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء.

25‏ أبريل‏ 1982‏.. استكمال الانسحاب الإسرائيلي من سيناء

وفي يوم (‏25‏ أبريل‏ 1982‏) استكمل الانسحاب الإسرائيلي من سيناء بعد احتلال دام 15 عامًا ورُفع العلم المصري على حدود مصر الشرقية على مدينة رفح بشمال سيناء وشرم الشيخ بجنوب سيناء، فأُعلن هذا اليوم عيدًا قوميًا مصريًا في ذكرى تحرير سيناء.

19 مارس 1989..  رفع العلم المصري على طابا

وكانت طابا آخر المعارك الدبلوماسية بين مصر وإسرائيل، تلك المشكلة التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء، حيث استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحريرها سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المصري المكثف عبر التحكيم الدولي‏، وفي (19 مارس 1989)، رُفع العلم المصري على طابا لتسترد مصر بذلك كل شبر من سيناء.

هكذا عادت أرض الفيروز، لا كأرض مستردة فحسب، بل كرمز لعقيدة مصرية راسخة، عقيدة ترفع راية القتال حين يُفرض عليها، وتحسن التفاوض حين يستلزم الأمر. 

سيناء شبه جزيرة سيناء استرداد سيناء القوات المسلحة عيد تحرير سيناء ذكرى تحرير سيناء تحرير سيناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور

تفاصيل عقد إمام عاشور الجديد مع الأهلي.. راتب خرافي وسيارة فاخرة

يوريشيتش

رد فعل صادم من يورتشيتش بعد خسارة بيراميدز أمام الزمالك

الزمالك

رد فعل غير متوقع من رئيس قناة الأهلي السابق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

فرج عامر

انتهى الدرس.. فرج عامر يصدم جماهير الأهلي بعد فوز الزمالك

كأس العالم

إقصاء سياسي وأخلاقي.. دول منعها الفيفا من المشاركة في كأس العالم

الطلاب

ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

صورة ارشيفية

عقب اصلاح العطل بشبكة مكاتب التأمينات.. طريقة الاستعلام عن المعاشات بالرقم القومي

بيزيرا

إضافة للدوري المصري.. سيف زاهر يتغنى بأداء خوان بيزيرا مع الزمالك

ترشيحاتنا

بيدرو سانشيز

أسبانيا: تكلفة استيراد الوقود الأحفوري ارتفعت بنحو 24 مليار يورو

قتيل روسي

روسيا تعلن مقتل أكثر من 8 آلاف مدني في هجمات أوكرانية وإصابة 20 الف

ارشيفي

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنشاء مهمة أوروبية خاصة في لبنان بعد انتهاء مهمة اليونيفيل

من ميادين القتال إلى طاولات التفاوض.. كيف استردت مصر سيناء؟

توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل
توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

بالأحمر الجذاب.. ميرهان حسين تستعرض رشاقتها

ميرهان حسين
ميرهان حسين
ميرهان حسين

قلب العالم ومحور الاتصال بين الشرق والغرب.. سيناء أهمية المكان ورمزية المكانة

سيناء
سيناء
سيناء

أبرزها البطاطس.. أفضل طرق لتحضير الأكل بدون قلي لتجنب الأمراض

المقليات
المقليات
المقليات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد