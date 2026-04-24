سلمى أبو ضيف تتألق في أحدث إطلالاتها.. شاهد

شاركت الفنانة سلمى أبو ضيف، صورة جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وتألقت سلمى أبو ضيف باطلالة كاجوال، واعتمدت على جمالها الطبيعي دون التكلف في مستحضرات التجميل.

من جانب آخر، تم طرح بوستر شخصية النجم أحمد داود لفيلمه الجديد «إذما»، والمقرر عرضه في عيد الأضحى. ويشارك في بطولة العمل كل من سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند الفيلم إلى رواية «إذما» الصادرة عام 2020، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج شركة ذا بروديوسرز لهاني أسامة.

كما من المقرر طرح فيلم «الكراش» للنجم أحمد داود يوم 11 يونيو بدور العرض، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطابع صيفي، ويشاركه البطولة باسم سمرة، شيرين رضا، وميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.