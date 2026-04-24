تكلفة غير مسبوقة.. إنفاق 5.6 مليار دولار على الذخائر في أول يومين من الحرب على إيران

أفادت تقارير إعلامية غربية بأن الولايات المتحدة أنفقت مليارات الدولارات على الذخائر خلال الساعات الأولى من العمليات العسكرية ضد إيران، في مؤشر على حجم وكثافة الضربات التي نُفذت منذ بداية التصعيد.

ونقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة أن الإدارة الأمريكية أبلغت أعضاء في الكونغرس بأن تكلفة الذخائر المستخدمة خلال أول يومين من العمليات بلغت نحو 5.6 مليار دولار، وهو رقم يعكس اعتمادًا واسعًا على أسلحة دقيقة وعالية الكلفة في الموجة الأولى من الهجمات.

وبحسب المصادر، فإن الإنفاق شمل صواريخ بعيدة المدى وأنظمة تسليح متطورة، من بينها صواريخ كروز وأنظمة دفاع جوي لاعتراض الهجمات، وهو ما أدى إلى استهلاك سريع لمخزونات استراتيجية من الذخائر.



في السياق ذاته، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى أن هذا المستوى من الإنفاق خلال فترة زمنية قصيرة يثير تساؤلات داخل الأوساط السياسية والعسكرية في واشنطن، خصوصًا بشأن استدامة العمليات العسكرية وقدرة المخزون الأمريكي على مواكبة وتيرة التصعيد في حال استمر لفترة أطول.