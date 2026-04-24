الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ركزوا على المراجعة.. التعليم تحسم الجدل حول حذف وتخفيف المناهج قبل الامتحانات

رحمة سمير

حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل الدائر بين الطلاب وأولياء الأمور بشأن إمكانية حذف أو تخفيف أجزاء من المناهج الدراسية مع اقتراب موعد الامتحانات، مؤكدة تمسكها الكامل بالخريطة الزمنية المعلنة منذ بداية العام الدراسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن المقررات الدراسية تم توزيعها بدقة على مدار العام بما يضمن تحقيق نواتج التعلم المستهدفة لكل مرحلة، مشددًا على أن أي حذف أو إخلال بالمحتوى الدراسي سيؤثر بشكل مباشر على مستوى الطالب في السنوات التالية.

وأوضح أن المناهج الدراسية مترابطة وتُبنى بشكل تراكمي، ما يجعل استكمالها ضرورة تعليمية لا يمكن تجاوزها، لافتًا إلى أن توقيتات الامتحانات وخطط الدراسة تم الإعلان عنها مبكرًا، ولم تكن مفاجئة للطلاب أو أولياء الأمور.

وفيما يتعلق بشكاوى ضيق الوقت، أشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب من الطلاب التركيز على المراجعة النهائية بدلًا من انتظار أي تعديلات على المناهج، خاصة مع اقتراب الامتحانات خلال أقل من شهر.

وأكد أن الوزارة تتابع بشكل مستمر ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتم مناقشته داخل الجهات المختصة، إلا أن المعيار الأساسي في اتخاذ أي قرار يظل مصلحة الطالب وعدم الإخلال بالمنظومة التعليمية.

كما لفت إلى أن الوزارة وفّرت نماذج استرشادية شاملة لطلاب الثانوية العامة عبر المنصات الرسمية، تتضمن تدريبات على شكل الامتحانات معhttps://youtu.be/miPmibLTBz8?si=-wKlQfJk9daXdszc حلول نموذجية، بهدف دعم الطلاب في الاستعداد الجيد وتقليل رهبة الاختبارات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد، أن الخطة الزمنية للعام الدراسي تسير وفق ما تم إعلانه، مع مراعاة الفواصل الزمنية بين الامتحانات، بما يتيح للطلاب فرصة كافية للاستعداد لكل مادة.

مواعيد غلق المحلات والمطاعم

رسميًا.. مواعيد غلق المحلات والمطاعم بعد التوقيت الصيفي

جدول امتحانات شهر ابريل

بعد تعديل جدول امتحانات شهر ابريل بسبب اجازة عيد العمال|ننشر المواعيد الجديدة

صورة أرشيفية

تغيير موعد امتحانات شهر أبريل مرتين يثير الجدل.. والأهالي: اِلغوها أحسن

سعر الذهب اليوم

فارق يتجاوز 600 جنيه عن القمة.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم وعيار 21 الآن

معاشات مايو 2026

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة في نسبة الزيادة

رئيس مجلس الوزراء

مدبولي: أسعار الوقود لن تتراجع لمستويات ما قبل الحرب قبل نهاية 2026

رئيس مجلس الوزراء

رئيس الوزراء: حسم مواعيد غلق المحلات والمولات الجديدة قبل يوم 27 أبريل

موعد صلاة الفجر بالتوقيت الصيفي

بعد تغيير الساعة.. موعد صلاة الفجر في التوقيت الصيفي الجديد

ترشيحاتنا

اخر صورة للطفلة تيا من مقر الحادث

على المركب.. ننشر آخر صورة للطـ.فلة تيا قبل لحظات من سقوطها بسوهاج

الكورنيش الشرقي وأعمال البحث عن الجثة في سوهاج

لحظة لهو تحولت لفاجعة.. سقوط طفلة من مركب نيلية بكورنيش سوهاج يُنهي نزهة أسرة في ثوانٍ

اجتماع جامعة قنا

إنشاء مستشفى الباطنة الجامعي في قنا | تفاصيل

بالصور

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون
طريقة عمل سمك ماكريل مشوي بالليمون

بدأ يظهر فى الأسواق .. اكتشف أضرار البطيخ

البطيخ
البطيخ
البطيخ

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا
رانيا يوسف تثير الجدل بفستان مشجر فى إسبانيا

قلبوا السوشيال ميديا .. حب لميس الحديدي ومحمود سعد يشعل التريند | ما القصة؟

محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي
محمود سعد ولميس الحديدي

فيديو

سيناء

من أرض المعارك لأرض التنمية.. القوات المسلحة تحتفل بعيد تحرير سيناء باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد المهدي يكتب

الدكتور محمد المهدي يكتب: حين يتكلم النور.. دولة التلاوة وصوت السماء

وائل الغول

وائل الغول يكتب: من الجولان إلى الباشان.. هل بدأ "الاستيطان المقنع" في سوريا؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمسي

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: بدائل دول الخليج لإنقاذ اقتصادهم بعيدا عن مضيق هرمز

علي صالح

علي صالح يكتب: هل غدرت الولايات المتحدة بدول الخليج؟

المزيد