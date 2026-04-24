خبير اقتصادي: تنمية سيناء أحدثت طفرة نمو وجعلتها من أكثر المناطق جذبا للاستثمار

رحمة سمير

أكد محمود عنبر الخبير الاقتصادي، أن جهود التنمية الشاملة في شبه جزيرة سيناء منذ عام 2017 أحدثت طفرة اقتصادية كبيرة، انعكست على الاقتصاد المصري وجاذبية الاستثمار.

وقال "عنبر" خلال مداخلة علي إكسترا نيوز، إن المنطقة شهدت تطورًا ملحوظًا في عدة قطاعات، منها الزراعة والمزارع السمكية والبنية التحتية، إلى جانب الاهتمام ببناء الكوادر البشرية، بما يتماشى مع متطلبات الاقتصاد المعرفي.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن الدولة نجحت في تهيئة مناخ جاذب للاستثمار، مؤكدًا أن “رأس المال يبحث دائمًا عن البيئة الأكثر استقرارًا وربحية”، مشيرًا إلى أن تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي كان الخطوة الأولى في هذا الاتجاه.

وأضاف محمود عنبر، أن ربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية من خلال مشروعات البنية التحتية، وتوفير الخدمات، ساهم في تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات.

وأشار إلى أن التوسع في المشروعات الزراعية يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد المصري، خاصة بعد تصنيف السلع الغذائية كعنصر مرتبط بالأمن القومي عقب جائحة كورونا، ما يعزز أهمية الإنتاج المحلي.

وأكد أن هذه الجهود ساهمت في دعم صمود الاقتصاد المصري في مواجهة التحديات العالمية والتغيرات الجيوسياسية.

سيناء الاقتصاد المصري طفرة اقتصادية شبه جزيرة سيناء الخبير الاقتصادي

