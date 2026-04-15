«إذما» يقترب من دور العرض.. وأحمد داود وسلمى أبوضيف في صدارة المشهد

تم طرح بوستر شخصية النجم أحمد داود لفيلمه الجديد «إذما»، والمقرر عرضه في عيد الأضحى. ويشارك في بطولة العمل كل من سلمى أبو ضيف، حمزة دياب، جيسيكا حسام الدين، وبسنت شوقي، وهو من تأليف وإخراج محمد صادق.

ويستند الفيلم إلى رواية «إذما» الصادرة عام 2020، والتي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا واسعًا في العالم العربي، ومن إنتاج شركة ذا بروديوسرز لهاني أسامة.

كما من المقرر طرح فيلم «الكراش» للنجم أحمد داود يوم 11 يونيو بدور العرض، وهو فيلم كوميدي رومانسي بطابع صيفي، ويشاركه البطولة باسم سمرة، شيرين رضا، وميرنا جميل، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم، وتدور أحداثه في إطار رومانسي كوميدي.

وفي سياق آخر، شارك أحمد داود في الموسم الرمضاني 2026 بمسلسل «بابا وماما جيران»، بطولة أحمد داود، ميرنا جميل، شيرين رضا، عايدة رياض، محمد محمود، ومحمود حافظ، وهو من تأليف ولاء الشريف وإخراج محمود كريم.

ويُعرض حاليًا على منصة «شاهد» فيلم «الهوى سلطان»، من بطولة أحمد داود، منة شلبي، جيهان الشماشرجي، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، عماد رشاد، وفدوى عابد، إلى جانب عدد من الفنانين، وهو من تأليف وإخراج هبة يسري، ومن إنتاج سي سينما لأحمد فهمي.

وعلى مستوى الجوائز، حصد أحمد داود جائزة التميز والإبداع من مهرجان الفضائيات العربية ومهرجان الدير جيست عن مسلسل «الشرنقة»، كما نال جائزة أفضل ممثل دور أول من المركز الكاثوليكي المصري للسينما عن فيلم «الهوى سلطان»، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثل عن مسلسل «الشرنقة» من مهرجان كاس إنرجي.