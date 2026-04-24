زلزال بقوة 5.8 ريختر يضرب جزيرة كريت اليونانية

أعلن المركز الأورومتوسطي لعلوم الزلازل تسجيل زلزال بقوة 5.8 درجة قبالة جزيرة كريت اليونانية.

وبحسب البيانات الصادرة عن علماء الزلازل؛ فقد كان مركز الهزة الأرضية على بعد 76 كيلومترا شمال شرقي مدينة إيراكليون، في حين بلغ عمق بؤرته 13 كيلومترا.

وبالأمس ؛ سجل مرصد الزلازل الأردني، أمس الخميس، هزة أرضية على بعد 180 كلم عن العاصمة عمّان، بقوة 3.7 درجات على مقياس ريختر.

ووفق وكالة عمون الأردنية ، فقد صرح المرصد إن الهزة ضربت جنوب غرب مدينة زحلة اللبنانية، عند الساعة 3:10 فجر الخميس، وعلى عمق 5 كلم.

وبيًن المرصد أن الهزة تعتبر من الأحداث الضعيفة غير المؤثرة، لكن سكان المناطق المحيطة من مركزها قد يشعرون بها دون تأثيرات كبيرة.