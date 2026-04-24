أمريكا تعاقب أسبانيا على مواقفها من الحرب ضد إيران

كشف مسؤول أمريكي كبير أن البنتاجون يبحث خيارات لمعاقبة أعضاء حلف الأطلسي الذين يعتقد أنهم لم يدعموا العمليات الأمريكية ضد إيران.



ونقلت وكالة رويترز عن المسؤول الأمريكي القول بأن الخيارات تشمل تعليق عضوية إسبانيا في الحلف ومراجعة موقف الولايات المتحدة بشأن مطالبة بريطانيا بجزر فوكلاند.

وكان بيدرو سانشيز، رئيس الوزراء الإسباني صرح في وقت لاحق قائلا "وقف إطلاق النار دائمًا ما يكون خبرًا جيدًا، خاصة إذا أدى إلى سلام عادل ودائم. لكن هذا الارتياح المؤقت لا يمكن أن ينسينا الفوضى، والدمار، والأرواح التي فقدت.



وأضاف سانشيز أن حكومة إسبانيا لن تصفق لمن أشعلوا النيران في العالم لمجرد أنهم ظهروا الآن وهم يحملون دلواً لإطفائها. ما نحتاج إليه الآن هو: الدبلوماسية، والشرعية الدولية، والسلام.