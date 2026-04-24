كارثة بيئية تلوح في الأفق.. تسربات نفطية تهدد الخليج وجزر المالديف الإيرانية
سفير إسرائيل بأمريكا: على لبنان الاعتراف بوجود جيشنا على أراضيه
حرارة شديدة وأمطار رعدية.. الأرصاد تُعلن تفاصيل طقس الجمعة وتحذر من أتربة عالقة
ما اتغيرش.. سعر الدولار يسجل 52.5 جنيه اليوم
هل يجب إعادة الصلاة لوجود خطأ في اتجاه القبلة؟.. الأزهر للفتوى يجيب
تقرير استخباراتي: هولندا تواجه أخطر تهديد أمني منذ الحرب العالمية الثانية
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 24-4-2026 والقنوات الناقلة
بمناسبة عيد تحرير سيناء.. فتح منطقة العرض المكشوف ببانوراما حرب أكتوبر والمتاحف العسكرية مجانا
ثابت بدون تغيير.. الذهب يسجل 7 آلاف جنيه اليوم
هل المصافحة بعد الصلاة بدعة؟.. الإفتاء توضح الحكم الشرعي
تحقيق أمريكي بسبب اتهامات بتمييز ضد طلاب يهود ونشاطات مؤيدة لفلسطين
ترامب يهدد بريطانيا برسوم جمركية كبيرة بسبب الضرائب على شركات تكنولوجية أمريكية
رئيس التحرير
طه جبريل
كارثة بيئية تلوح في الأفق.. تسربات نفطية تهدد الخليج وجزر المالديف الإيرانية

فرناس حفظي

حذرت تقارير مدعومة بصور أقمار صناعية من كارثة بيئية محتملة في الخليج العربي، نتيجة تسربات نفطية واسعة ناجمة عن استهداف منشآت وناقلات النفط خلال التصعيد العسكري الأخير.


وأظهرت الصور امتداد بقع نفطية قبالة سواحل جزر إيرانية، من بينها جزيرتا لافان وشيدوار، المعروفة باسم “جزر المالديف الإيرانية”، وهي منطقة طبيعية حساسة تضم تنوعا بيئيا غنيا من الطيور والسلاحف البحرية.


كما رُصدت تسربات أخرى في مناطق حيوية، بينها مضيق هرمز وسواحل جزيرة قشم، إضافة إلى آثار تلوث نفطي قرب الموانئ الكويتية، ما يعكس اتساع نطاق الأزمة البيئية في المنطقة.


وبحسب تقارير إعلامية، فإن هذه التسربات تهدد الحياة البحرية بشكل كبير، وقد تؤثر على محطات تحلية المياه التي يعتمد عليها نحو 100 مليون شخص في دول الخليج، ما يرفع من خطورة التداعيات الإنسانية والبيئية.


ويحذر خبراء من أن استمرار الصراع سيجعل احتواء هذه التسربات أمرًا بالغ الصعوبة، خاصة مع وجود عشرات ناقلات النفط في المنطقة، ما قد يؤدي إلى تفاقم الأضرار على المدى القريب والبعيد.


وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان كارثة التسرب النفطي خلال حرب الخليج عام 1991، والتي تُعد واحدة من أسوأ الكوارث البيئية البحرية في التاريخ، بعدما تسببت في نفوق أعداد هائلة من الكائنات البحرية وتدمير النظم البيئية.

