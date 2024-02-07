بالفيديو .. هاني شاكر يطرح أحدث أغانيه "إنسى اللي خان"

طرح منذ قليل أمير الغناء العربي هاني شاكر أحدث أغانيه بعنوان "إنسى اللي خان" وذلك علي جميع المنصات والتطبيقات الموسيقية والذي ظهر فيها بلوك مختلف جدا خطف أنظار جميع رواد السوشيال ميديا.

"إنسى اللي خان" من كلمات بهاء الدين محمد و ألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد عادل وإنتاج محمد علام كيوب ميوزك و توزيع رقمي فيكتوري لينك وظهر فيها أمير الغناء العربي بأستايل ولوك مختلف جدا خطف أنظار جمهوره و محبيه على السوشيال ميديا.



ويعيش هاني شاكر حالة من النشاط الفني خلال الفترة الحالية حيث قام بتقديم العديد من المشاريع الغنائية مؤخرا الذي ظهر من خلالها في لون جديد وهم أغنيات "بلاد البخت" و"الكبير" و "مروق" وقام بطرحها علي جميع التطبيقات والمنصات الموسيقية بالإضافة لإحيائه العديد من الحفلات الموسيقية الكبرى داخل مصر وخارجها.