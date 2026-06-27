أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

مع استمرار امتحانات الثانوية العامة، يعيش الطلاب حالة من التوتر والضغط النفسي، ويصبح للكلمات التي يسمعونها من الأسرة أو المحيطين بهم تأثير مباشر على حالتهم النفسية وأدائهم داخل لجنة الامتحان.

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة

ويؤكد خبراء الصحة النفسية أن بعض العبارات التي يرددها أولياء الأمور بدافع التشجيع قد تأتي بنتائج عكسية، فتزيد من القلق وتضعف ثقة الطالب بنفسه.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مني دخيل، أخصائية الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن الدعم النفسي خلال فترة الامتحانات لا يقل أهمية عن المذاكرة، مشيرة إلى أن الطالب يحتاج في هذه المرحلة إلى الشعور بالأمان والثقة أكثر من تعرضه للانتقاد أو المقارنة.

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

وأضافت أن هناك عبارات ينبغي تجنبها تمامًا عند الحديث مع طالب الثانوية العامة، من بينها:

1- إنت فاشل

وصفت أخصائية الصحة النفسية هذه العبارة بأنها من أكثر الكلمات قسوة، لأنها تهاجم شخصية الطالب وليس أداءه، وقد تجعله يفقد ثقته بنفسه ويشعر بالعجز.

2- لو مجبتش مجموع كبير هتضيع

هذه الجملة تزرع الخوف بدلًا من التحفيز، وتدفع الطالب للشعور بأن مستقبله انتهى إذا أخفق في امتحان واحد، وهو اعتقاد غير صحيح.

3- ابن فلان أشطر منك

المقارنة المستمرة بالآخرين تزيد من الإحباط، وتقلل الدافع للنجاح، لأن لكل طالب قدراته وظروفه المختلفة.

4- أكيد الامتحان كان سهل

قول هذه العبارة بعد خروج الطالب من اللجنة قد يجعله يشك في نفسه، خاصة إذا وجد بعض الأسئلة صعبة.

5- أنا صرفت عليك كتير

ربط المذاكرة بالتكاليف المادية يضع الطالب تحت ضغط نفسي إضافي، ويشعره بالذنب بدلًا من تشجيعه على بذل أفضل ما لديه.

6- ذاكر طول اليوم ومتاخدش راحة

أوضحت دخيل أن العقل يحتاج إلى فترات راحة قصيرة حتى يحافظ على تركيزه، وأن المذاكرة لساعات طويلة دون توقف قد تؤدي إلى الإرهاق الذهني.

7- لو نقصت درجة واحدة هتزعلنا

هذه العبارة تجعل الطالب يخشى الفشل أكثر من رغبته في النجاح، وهو ما يزيد من التوتر ويؤثر على أدائه داخل اللجنة.

8- خليك راجل.. متتوترش

أكدت أن القلق قبل الامتحان شعور طبيعي، ولا ينبغي السخرية منه أو التقليل من مشاعر الطالب، بل يجب احتواؤه ومساعدته على التعامل معه.

ماذا تقول بدلًا من ذلك؟

تنصح أخصائية الصحة النفسية باستخدام عبارات إيجابية مثل: إحنا واثقين فيك، واعمل اللي عليك وسيب الباقي على ربنا، و"المهم تبذل أفضل ما عندك، فهذه الكلمات تمنح الطالب شعورًا بالأمان، وتزيد ثقته بنفسه، وتساعده على دخول الامتحان بهدوء.