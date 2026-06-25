روشتة التفوق في الثانوية العامة.. النوم المنتظم والتغذية الصحية مفتاح التركيز داخل اللجان

تمثل فترة امتحانات الثانوية العامة مرحلة حاسمة في حياة الطلاب، إذ تتطلب استعدادًا نفسيًا وذهنيًا لا يقل أهمية عن الاستعداد الأكاديمي.

نظام غذائي صحي

ويؤكد خبراء التربية أن النجاح في هذه المرحلة لا يعتمد فقط على عدد ساعات المذاكرة، بل يرتبط أيضًا بتنظيم الوقت، والحصول على قسط كافٍ من النوم، واتباع نظام غذائي صحي، إلى جانب توافر بيئة أسرية مستقرة تساعد الطالب على التركيز والهدوء النفسي.

مساعدة طلاب الثانوية العامة

وفي هذا السياق، قدم الدكتور أحمد علام، الخبير التربوي، مجموعة من النصائح والإرشادات التي من شأنها مساعدة طلاب الثانوية العامة على رفع مستوى التركيز وتحقيق أفضل أداء قبل دخول لجان الامتحانات.

تنظيم الوقت والالتزام بروتين يومي

وأكد علام، أن تنظيم الوقت والالتزام بروتين يومي ثابت يعدان من أهم العوامل التي تساعد طلاب الثانوية العامة على الحفاظ على التركيز والاستعداد الجيد للامتحانات، مشددًا على ضرورة اتباع نمط حياة مشابه لأيام الامتحانات حتى خلال الفترات التي لا توجد بها اختبارات.

تقليل مستويات التوتر والضغط النفسي

وأوضح علام، خلال تصريحات هاتفية لبرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد» مع الإعلاميين أحمد دياب وسارة مجدي، أن فترات الراحة لا تقل أهمية عن ساعات المذاكرة، إذ تسهم في استعادة النشاط الذهني وتقليل مستويات التوتر والضغط النفسي.

القدرة على التركيز

وأشار إلى أن التغذية السليمة تلعب دورًا محوريًا في تنشيط الذاكرة وتعزيز القدرة على التركيز، داعيًا الطلاب إلى تناول الخضروات والفواكه والأطعمة الغنية بأحماض «أوميجا 3»، لما لها من تأثير إيجابي على وظائف المخ والأداء الذهني.

وشدد الخبير التربوي على أهمية الحصول على عدد كافٍ من ساعات النوم يتراوح بين 6 و8 ساعات يوميًا، محذرًا من الاعتماد على النوم المتقطع أو توزيع ساعات النوم على فترات متفرقة، موضحًا أن النوم يمر بعدة مراحل تبدأ بالتهيئة وتنتهي بالنوم العميق، وهي المرحلة المسؤولة عن تنظيم المعلومات داخل الذاكرة وتنشيط جهاز المناعة.

الوصول إلى مرحلة النوم العميق

وأكد أن حرمان الطالب من الوصول إلى مرحلة النوم العميق نتيجة النوم غير المنتظم يؤثر سلبًا على قدرته على الاستيعاب والتركيز واسترجاع المعلومات خلال الامتحان.

الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية

كما حذر علام من انعكاسات الخلافات الأسرية والمشكلات الزوجية على الحالة النفسية للطلاب، مشددًا على ضرورة توفير أجواء هادئة ومستقرة داخل المنزل طوال فترة الامتحانات، بما يسهم في دعم الأبناء نفسيًا ومعنويًا، ويمنحهم القدرة على التركيز وتقديم أفضل أداء داخل لجان الثانوية العامة.