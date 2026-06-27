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انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.. إيران تدين الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انتهاك للبند الأول من مذكرة التفاهم.. إيران تدين الضربات الجوية الأمريكية الأخيرة

أرشيفية
أرشيفية
هاجر رزق

أدانت إيران اليوم السبت الضربات الجوية الأمريكية أمس على البلاد، معتبرة أنها انتهاك للبند الأول من التفاهم مع الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان "ندين بشدة الهجمات الجوية التي شنها الجيش الأمريكي الإرهابي مساء الجمعة على عدة مواقع في السواحل الجنوبية لإيران. وقد استهدفت هذه الهجمات الوحشية منشآت المراقبة الساحلية الإيرانية، وهو ما يعد انتهاكا واضحا للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن كونه انتهاكا صريحا للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب المفروضة".

وأضاف البيان: "في الوقت نفسه، قام النظام الصهيوني المحتل والفصل العنصري، وبالتنسيق مع الولايات المتحدة، بمهاجمة لبنان أيضا، في انتهاك واضح للفقرة الأولى من مذكرة تفاهم إنهاء الحرب".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "للجمهورية الإسلامية الإيرانية حقا أصيلا في الدفاع عن نفسها، وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة"، مشددة على أن "إيران ستدافع بكل قوتها عن سيادتها وأمنها ومصالحها الوطنية".

وأوضحت أن "الضربات الدفاعية التي نفذتها القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ضد أهداف مرتبطة بالقوات الأمريكية المعتدية جاءت على هذا الأساس".
وأضاف البيان أن "مسؤولية تبعات هذا الوضع تقع على عاتق النظام الأمريكي المعتدي والناكث للعهود، وكذلك على الأطراف التي تتواطأ بأي شكل في ارتكاب الأعمال العدوانية الأمريكية ضد إيران".

وفي هذا الصدد، شددت الوزارة على "ضرورة التزام جميع الدول الواقعة على الساحل الجنوبي للخليج بمبدأ حسن الجوار، وبالقاعدة الأساسية في القانون الدولي التي تمنع استخدام أراضيها وإمكاناتها من قبل الأطراف المعتدية لارتكاب أعمال عدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

كما دعت وزارة الخارجية الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن وسائر الجهات الدولية المعنية إلى عدم تجاهل الانتهاك الفاضح للمبادئ والقواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي من قبل الولايات المتحدة، والوفاء بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه السلم والأمن الإقليمي والدولي.

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