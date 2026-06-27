لا تتجاهلها.. 8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

أصبح الهاتف الذكي جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية، إذ يحتوي على الصور والرسائل والحسابات البنكية وبيانات العمل، لذلك فإن اختراقه

8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

يعرض المستخدم لخسائر كبيرة. ويؤكد خبراء الأمن السيبراني أن هناك علامات قد تشير إلى وجود نشاط غير طبيعي على الهاتف، لكنها لا تعني بالضرورة أن الجهاز تعرض للاختراق، فقد يكون لبعضها أسباب أخرى مثل التطبيقات التي تعمل في الخلفية أو تقادم البطارية.

8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

وفيما يلي أبرز العلامات التي تستحق الانتباه، وفقا لما نشره موقع هيلثي.

1- نفاد البطارية بسرعة غير معتادة

إذا لاحظت أن بطارية الهاتف تفرغ بسرعة رغم استخدامك المعتاد، فقد يكون أحد التطبيقات أو البرمجيات الضارة يعمل في الخلفية بشكل مستمر، مستهلكًا الطاقة والموارد.

2- ارتفاع حرارة الهاتف دون سبب

سخونة الهاتف أثناء عدم استخدامه أو عند تنفيذ مهام بسيطة قد تكون مؤشرًا على وجود عمليات غير طبيعية تعمل في الخلفية، لكنها قد تنتج أيضًا عن تطبيقات كثيفة الاستهلاك أو ارتفاع درجة حرارة الجو.

3- استهلاك مرتفع للإنترنت

إذا زاد استهلاك بيانات الهاتف بشكل مفاجئ دون تغيير في طريقة استخدامك، فقد يكون هناك تطبيق يرسل أو يستقبل بيانات في الخلفية.

4- ظهور تطبيقات لا تتذكر تثبيتها

وجود تطبيقات غريبة أو لا تتذكر تحميلها يستدعي مراجعة قائمة التطبيقات وحذف أي برنامج غير معروف، خاصة إذا كان يطلب صلاحيات واسعة.

8 علامات متكررة قد تدل على اختراق هاتفك وكيف تحمي بياناتك

5- إعلانات ونوافذ منبثقة بشكل مستمر

ظهور إعلانات مزعجة حتى خارج المتصفح قد يشير إلى وجود تطبيق يحتوي على برمجيات إعلانية غير مرغوب فيها.

6- رسائل أو مكالمات لم تقم بها

إذا لاحظت رسائل مرسلة أو سجل مكالمات لا تتذكر إجراءها، فمن المهم التحقق من حساباتك وإعدادات الهاتف، لأن ذلك قد يشير إلى وصول غير مصرح به.

7- بطء مفاجئ في أداء الهاتف

إذا أصبح الهاتف بطيئًا بشكل ملحوظ دون سبب واضح، فقد يكون ذلك نتيجة تشغيل تطبيقات خفية أو امتلاء مساحة التخزين، لذلك يستحسن فحص الجهاز.

8- إشعارات بتسجيل الدخول إلى حساباتك من أجهزة غير معروفة

تلقي رسائل من خدمات مثل البريد الإلكتروني أو التطبيقات تفيد بمحاولة تسجيل دخول من جهاز أو موقع غير مألوف يعد من أهم الإشارات التي تستوجب تغيير كلمات المرور فورًا.

كيف تحمي هاتفك؟

ينصح خبراء الأمن السيبراني بتحديث نظام التشغيل والتطبيقات باستمرار، وتحميل البرامج من المتاجر الرسمية فقط، وتجنب الضغط على الروابط المجهولة، واستخدام كلمة مرور قوية مع تفعيل المصادقة الثنائية للحسابات المهمة، بالإضافة إلى مراجعة أذونات التطبيقات بشكل دوري.

كما يُفضل إجراء فحص للهاتف باستخدام تطبيق أمني موثوق إذا لاحظت أكثر من علامة في الوقت نفسه، وعدم تجاهل أي نشاط غير معتاد يتعلق بحساباتك أو بياناتك.