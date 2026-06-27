قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحماية المدنية بالغربية تخمد نيران حريق شونة كتان بسمنود ..صور
إبراهيم حسن: نلعب من أجل الفوز.. وسنصحح الأخطاء الدفاعية أمام إيران
مصطفى شوبير يكرر أمام إيران إنجاز عصام الحضري في كأس العالم
للتاريخ.. مصطفى شوبير ثاني حارس مصري يتصدى لركلة جزاء في كأس العالم
مهيب عبد الهادي يكشف تفاصيل إصابة محمد عبد المنعم أمام إيران
مجموعة مصر.. بلجيكا تتقدم على نيوزيلندا بهدف تروسارد في الشوط الأول
محمود صابر يكتب التاريخ ويسجل أسرع هدف لمصر في كأس العالم
في ذكراه.. قصة وفاة صلاح قابيل وحقيقة دفنه حيا وهل تزوج وداد حمدي؟
القاهرة 35 والصعيد 41 درجة.. الأرصاد تكشف خريطة طقس السبت بالمحافظات
57 جنيهًا للكيلو.. شعبة الدواجن تكشف مفاجأة بشأن أسعار الفراخ
قائمة أسعار السلع التموينية اليوم السبت 27-6-2026
حكم التوفير الشخصي من بدل الانتقال المصروف من جهة العمل.. الإفتاء تجيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
أسماء عبد الحفيظ

مع استمرار امتحانات الثانوية العامة، يواجه كثير من الطلاب تحديًا كبيرًا يتمثل في الحفاظ على التركيز والطاقة الذهنية حتى آخر يوم في جدول الامتحانات، خاصة مع الشعور بالإرهاق وتراكم الضغوط. ويؤكد الخبراء أن الاستمرار بنفس الحماس طوال فترة الامتحانات يحتاج إلى تنظيم جيد للعادات اليومية، وليس إلى زيادة عدد ساعات المذاكرة فقط.

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟ 

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إسراء عبد الفتاح، أخصائية المخ والأعصاب و الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الأيام الأخيرة من الامتحانات تكون حاسمة، ولذلك يجب على الطالب تجنب الإرهاق الذهني، والتركيز على المراجعة الذكية والحفاظ على صحته النفسية والجسدية.

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟ 

وأضافت أن هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على الحفاظ على تركيزهم حتى انتهاء الامتحانات، أبرزها:

1- لا تفكر في الامتحان الذي انتهى

أوضحت أن من أكثر الأخطاء شيوعًا انشغال الطالب بمناقشة الإجابات أو الندم على أخطاء حدثت في امتحان سابق، لأن ذلك يستنزف طاقته ويشتت تركيزه عن المادة التالية.

2- احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات وتحسين الانتباه، بينما يؤدي السهر المتواصل إلى ضعف التركيز وزيادة النسيان.

3- قسم المذاكرة إلى فترات قصيرة

بدلاً من المذاكرة لساعات طويلة دون توقف، يُفضل تقسيم الوقت إلى جلسات تتراوح بين 45 و50 دقيقة، يتخللها استراحة قصيرة لاستعادة النشاط.

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟ 

4- تناول غذاءً متوازنًا

تنصح أخصائية الصحة النفسية بتناول وجبات تحتوي على البروتين، والخضروات، والفواكه، مع شرب كميات كافية من الماء، لأن الجفاف وسوء التغذية يؤثران سلبًا على الأداء الذهني.

5- ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي

قضاء وقت طويل في متابعة الأخبار أو تعليقات الطلاب حول الامتحانات قد يزيد من القلق ويهدر ساعات ثمينة كان يمكن استغلالها في المراجعة أو الراحة.

6- مارس نشاطًا بسيطًا

المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو ممارسة بعض تمارين الإطالة يساعدان على تنشيط الدورة الدموية، وتقليل التوتر، وتحسين القدرة على التركيز.

7- ثق في نفسك

أكدت الدكتورة إسراء عبد الفتاح أن تكرار العبارات الإيجابية مثل "أنا مستعد" أو "سأبذل أفضل ما لدي" يعزز الثقة بالنفس ويقلل من القلق قبل الامتحان.

8- ركز على ما يمكنك التحكم فيه

بدلاً من الانشغال بصعوبة الامتحانات أو توقعات الآخرين، ينبغي أن يوجه الطالب اهتمامه إلى المراجعة الجيدة، وتنظيم وقته، والالتزام بروتين صحي يساعده على تقديم أفضل أداء.

الطالب الامتحانات امتحانات الثانوية العامة كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات امتحان سابق النسيان ضعف التركيز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مباراة مصر وإيران

مجانًا.. مشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم عبر هذه القنوات المفتوحة والإنترنت

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وإيران مباشر في كأس العالم 2026

مصر وإيران

نزل التردد الآن.. القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وإيران مباشر وكيفية المشاهدة عبر الإنترنت

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة

إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

منتخب مصر الوطني

تردد قناة beIN sports المفتوحة.. بث مباشر ماتش مصر وإيران الآن في كأس العالم

منتخب مصر الوطني

التردد متاح.. قائمة القنوات المجانية والمشفرة لـ مباراة مصر وإيران فى المونديال

مباراة مصر وإيران

اتفرج ببلاش.. تردد قناة بي إن سبورتس المفتوحة لمشاهدة لمباراة مصر وإيران بث مباشر

الأهلي

مفاجأة مدوية.. كاف يدرس استخدام «الكارت الذهبي» لمشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

ترشيحاتنا

زلزال فنزويلا

القيادة الجنوبية الأمريكية تعلن تضامنها مع الشعب الفنزويلي

المرشحة المصرية السفيرة ندي دراز

فوز المرشحة المصرية السفيرة ندي دراز بعضوية لجنة مكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة CEDAW

الصين

الصين تعزز دور الفحم في خطتها الخمسية رغم تعهدات خفض الانبعاثات

بالصور

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟
كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

أخطرها «إنت فاشل».. 8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه
8 كلمات لا تقلها لطالب الثانوية العامة لأنها قد تدمر ثقته بنفسه

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل
بدلًا من شراء الأنواع الباهظة.. طريقة عمل سيرم الشعر في المنزل

ليس كل انتقاد كراهية.. كيف تحتوي غيرة الآخرين منك؟.. طرق التعامل مع اختلاف طباع البشر بذكاء

كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟
كيف تحتوي غيرة الآخرين منك وتتعامل مع اختلاف الطباع بذكاء؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد