مع استمرار امتحانات الثانوية العامة، يواجه كثير من الطلاب تحديًا كبيرًا يتمثل في الحفاظ على التركيز والطاقة الذهنية حتى آخر يوم في جدول الامتحانات، خاصة مع الشعور بالإرهاق وتراكم الضغوط. ويؤكد الخبراء أن الاستمرار بنفس الحماس طوال فترة الامتحانات يحتاج إلى تنظيم جيد للعادات اليومية، وليس إلى زيادة عدد ساعات المذاكرة فقط.

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة إسراء عبد الفتاح، أخصائية المخ والأعصاب و الصحة النفسية، من خلال تصريحات خاصة لـ صدى البلد، إن الأيام الأخيرة من الامتحانات تكون حاسمة، ولذلك يجب على الطالب تجنب الإرهاق الذهني، والتركيز على المراجعة الذكية والحفاظ على صحته النفسية والجسدية.

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

وأضافت أن هناك مجموعة من النصائح التي تساعد الطلاب على الحفاظ على تركيزهم حتى انتهاء الامتحانات، أبرزها:

1- لا تفكر في الامتحان الذي انتهى

أوضحت أن من أكثر الأخطاء شيوعًا انشغال الطالب بمناقشة الإجابات أو الندم على أخطاء حدثت في امتحان سابق، لأن ذلك يستنزف طاقته ويشتت تركيزه عن المادة التالية.

2- احصل على قسط كافٍ من النوم

النوم لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات يساعد الدماغ على تثبيت المعلومات وتحسين الانتباه، بينما يؤدي السهر المتواصل إلى ضعف التركيز وزيادة النسيان.

3- قسم المذاكرة إلى فترات قصيرة

بدلاً من المذاكرة لساعات طويلة دون توقف، يُفضل تقسيم الوقت إلى جلسات تتراوح بين 45 و50 دقيقة، يتخللها استراحة قصيرة لاستعادة النشاط.

كيف يحافظ الطالب على تركيزه في الأيام المتبقية من الامتحانات؟

4- تناول غذاءً متوازنًا

تنصح أخصائية الصحة النفسية بتناول وجبات تحتوي على البروتين، والخضروات، والفواكه، مع شرب كميات كافية من الماء، لأن الجفاف وسوء التغذية يؤثران سلبًا على الأداء الذهني.

5- ابتعد عن مواقع التواصل الاجتماعي

قضاء وقت طويل في متابعة الأخبار أو تعليقات الطلاب حول الامتحانات قد يزيد من القلق ويهدر ساعات ثمينة كان يمكن استغلالها في المراجعة أو الراحة.

6- مارس نشاطًا بسيطًا

المشي لمدة 15 إلى 20 دقيقة أو ممارسة بعض تمارين الإطالة يساعدان على تنشيط الدورة الدموية، وتقليل التوتر، وتحسين القدرة على التركيز.

7- ثق في نفسك

أكدت الدكتورة إسراء عبد الفتاح أن تكرار العبارات الإيجابية مثل "أنا مستعد" أو "سأبذل أفضل ما لدي" يعزز الثقة بالنفس ويقلل من القلق قبل الامتحان.

8- ركز على ما يمكنك التحكم فيه

بدلاً من الانشغال بصعوبة الامتحانات أو توقعات الآخرين، ينبغي أن يوجه الطالب اهتمامه إلى المراجعة الجيدة، وتنظيم وقته، والالتزام بروتين صحي يساعده على تقديم أفضل أداء.