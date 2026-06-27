إلحق اظبط التردد.. قناة مفتوحة على النايل سات لنقل مباراة مصر وإيران

يترقب عشاق الكرة المصرية مواجهة من العيار الثقيل تجمع منتخب مصر ونظيره الإيراني فجر اليوم السبت 27 يونيو 2026، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، في لقاء يحمل أهمية كبيرة للفراعنة في سباق التأهل إلى الدور التالي.

وتقام المباراة على ملعب «لومين فيلد» بمدينة سياتل الأمريكية، وسط اهتمام جماهيري وإعلامي واسع.

موعد مباراة مصر وإيران

المباراة الختامية فى دور المجموعات بين مصر وإيران تقام يوم 26 يونيو (11:00 مساءً) بتوقيت سياتل (الولايات المتحدة) 27 يونيو - 6:00 صباحًا بتوقيت القاهرة، على ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية.

ويمكن مشاهدة مباراة مصر ضد إيران عبر شبكة بين سبورتس، والتي أعلنت امتلاكها حقوق النقل التليفزيوني لمباريات كأس العالم 2026.

جدير بالذكر أن منتخب مصر، قد اعتلى صدارة المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم 2026 برصيد 4 نقاط، عقب تحقيقه فوزاً تاريخياً على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، مستفيداً من تعادله في الجولة الأولى أمام بلجيكا، ومستغلاً التعادل السلبي بين بلجيكا وإيران.

ويدخل المنتخب المصري المباراة بمعنويات مرتفعة؛ بعدما قدم عروضًا قوية خلال أول جولتين من البطولة، فبعد التعادل مع منتخب بلجيكا بنتيجة 1-1 في المباراة الافتتاحية؛ نجح الفراعنة في تحقيق فوز تاريخي على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، ليحصدوا أربع نقاط ويتصدروا ترتيب المجموعة السابعة قبل الجولة الحاسمة.

ويأمل الجهاز الفني بقيادة حسام حسن في استكمال المشوار الناجح وحسم بطاقة التأهل من بوابة المنتخب الإيراني.

أما المنتخب الإيراني، فيخوض اللقاء بطموحات مماثلة بعد أن جمع نقطتين من أول مباراتين، إثر تعادله مع نيوزيلندا بنتيجة 2-2 ثم تعادله السلبي أمام بلجيكا، ولذلك ستكون المواجهة بمثابة فرصة أخيرة للفريقين من أجل تعزيز حظوظهما في العبور إلى الأدوار الإقصائية.

قناة مفتوحة لنقل مباراة مصر وإيران

تشير التوقعات إلى أن المباراة ستُنقل عبر شبكة «بي إن سبورتس» الناقل الحصري لبطولة كأس العالم في المنطقة العربية، مع إمكانية بثها أيضًا عبر القناة المفتوحة المخصصة لبعض مباريات المنتخبات العربية.

وفيما يلي تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة والمخصصة لنقل عدد مباريات كأس العالم، حيث تعمل القناة قبل المباراة بعشر دقائق وتغلق بعد المباراة مباشرة:

التردد: 12245

الاستقطاب: عمودي (V / Vertical)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6 (أو تلقائي)

فيما يتولى المعلق الرياضي علي محمد علي التعليق على أحداث مباراة مصر وإيران، على قناة bein sports max 1 والقناة المفتوحة.