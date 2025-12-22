رفع كفاءة وتطوير أنفاق الفكهانية وعثمان محرم بالعمرانية والطالبية

تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال تطوير ورفع كفاءة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري حيث شملت المتابعة اليوم بدء أعمال تجريد ورفع المخلفات في نفق الفكهانية بحي العمرانية ونفق عثمان محرم بحي الطالبية.

ويأتي ذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير 74 نفقًا أسفل الطريق الدائري والتي تضمنت إنشاء وحدة متابعة الأنفاق وسلالم الطريق الدائري لضمان النظافة والصيانة الدورية، وإعادة تسمية الأنفاق غير الملائمة، ودراسة استغلال المساحات الفارغة بمشروعات صغيرة دون التأثير على الحركة المرورية.

وشدد المحافظ على متابعة التنفيذ يوميًا والتنسيق المستمر مع رؤساء الأحياء والمراكز والجهات المعنية لضمان بيئة آمنة وحضارية للمواطنين مؤكدًا على تطبيق أعلى معايير السلامة والنظافة داخل الأنفاق.