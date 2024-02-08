برلماني: 4 صفقات استثمارية كبرى منتظرة تجلب موارد دولارية كبيرة لمصر

تحدث النائب أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، عن إعلان رئيس الوزراء تشكيل لجنة قانونية وفنية بمجلس الوزراء ومكتب محاماة عالمي لدراسة عروض استثمار تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي.

وقال أيمن محسب، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي": "الاعتماد على مكتب محاماة عالمي في دراسة عروض الاستثمار في مصلحة المستثمر والدولة المصرية".

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني: "4 صفقات استثمارية كبرى منتظرة ستجلب موارد دولارية كبيرة للدولة المصرية منها مشروع رأس الحكمة".