أسراب تجتاح حدود مصر| الجراد يهدد مناطق البحر الأحمر

أسراب الجراد.. اجتاحت أسراب من الجراد مناطق متعددة مطلة علي البحر الأحمر، مما تسبب في أزمة خصوصًا عقب تزايد أسراب الجراد بشكل كبير عقب القضاء علي الأسراب الأولي.

وعبرت أسراب الجراء الحدود المصرية، قادمة من دولة السودان، وتبذل فرق المكافحة من قبل العاملين بقواعد مكافحة الجراد، كافة الجهود لمكافحة أسراب الجراد وعدم انتشارها في مناطق أكثر.

أسراب الجراد

وبحسب المصادر، فإنه تزايدت أسراب الجراد بشكل كبير بعد القضاء على الأسراب الأولى، وتتواجد أسراب الجراد علي مشارف مدينة مرسى علم، وتحديدًا مناطق حماطة ووادي الجمال جنوب المدينة، وافدة من ناحية البر والبحر.

وعلق الدكتور أحمد رزق، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، على ما يتردد حول اقتحام أسراب جراد الحدود المصرية قادمة من السودان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد".