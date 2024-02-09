المدعي الخاص يقرر عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية

قرّر المدعي الخاص المكلّف التحقيق في اتّهام الرئيس الأمريكي جو بايدن بسوء التعامل مع وثائق سرية، عدم التوصية بملاحقته قضائياً، وذلك في تقريره الذي صدر الخميس.

وخلص المدعي الخاص روبرت هور، الذي عيّنه وزير العدل ميريك جارلاند في يناير 2023، إلى أنّ "لائحة الاتهام لن تكون مبرّرة"، واصفاً بايدن بأنه "رجل مسنّ صاحب ذاكرة سيّئة".

وتعليقاً على تقرير المدعي، قال رئيس مجلس النواب الأمريكي: بايدن "ليس أهلاً" لتولي الرئاسة".

فيما رحب محامي البيت الأبيض ريتشارد سوبر، في بيان، بقرار المدعي الخاص عدم ملاحقة بايدن في قضية الوثائق السرية.

لكنه تدارك: "نرفض عدداً من التعليقات غير الصحيحة والتي في غير مكانها في تقرير المدعي الخاص"، الذي وصف بايدن (81 عاما) بأنّه "رجل مسنّ ذو ذاكرة سيئة".

وأضاف سوبر: "رغم ذلك، فإنّ القرار الأهمّ للمدّعي الخاص، أي بعدم الملاحقة، يستند في شكل متين الى الوقائع والأدلة".

ومن جهته، اعتبر بايدن أنّ "القضية مغلقة"، وقال في بيان "طوال مسيرتي كمسؤول سياسي، عملت دائماً لحماية أمن أمريكا. أتعامل مع هذه الموضوعات بجدية ولم يشكّ أحد في ذلك أبداً".