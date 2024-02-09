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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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كاتب صحفى: مصر رفضت منذ اللحظة الأولى تهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم.. فيديو

جمال الكشكي
جمال الكشكي

قال الكاتب الصحفي جمال الكشكي، إن مصر رفضت من اللحظة الأولى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، ولا تغلق معبرا في وجه المساعدات الإنسانية بل نجحت في دخول الآلاف من المساعدات ولا تزال حتى الآن رغم التعسف الإسرائيلي.

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أضاف الكاتب الصحفي خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن مصر لديها  ثوابت تجاه القضية الفلسطينية منذ بداية الحرب على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر وحتى هذه اللحظة، موضحًا أن هذه المسيرات والثوابت المصرية تؤكد من خلالها أن مصر تحمل الجهد الأكبر في إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية داخل القطاع، حوالي80% جاءت من مصر سواء ممن المؤسسات الرسمية والحكومية أو من جهات المجتمع المدني.

أوضح أن مصر هي التي قامت بالخطوة الاولى، وهي التي خزنت ونقلت كافة المساعدات معبرها، سواء مساعداتها أو المساعدات الدولية بنحو 20% من إجمالي المساعدات.

أكدت رئاسة الجمهورية أن موقف مصر الثابت سيظل مصممًا على وقف إطلاق النار في غزة بأسرع وقت ممكن، حماية للمدنيين الذين يتعرضون لأسوأ معاناة إنسانية يمكن تصورها، وإنقاذًا لهم من القصف والجوع والمرض، وكذلك ستستمر مصر في قيادة وتنظيم وحشد وإدخال المساعدات الإنسانية لإدخالها للقطاع بأكبر كميات ممكنة، وتحث في هذا الصدد جميع الأطراف المعنية على التعاون والتنسيق وتقديم التسهيلات اللازمة لإدخال المساعدات بالشكل المنشود.

أكدت مصر، كذلك، أن أي محاولات أو مساع لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم ستبوء بالفشل، وأن الحل الوحيد للأوضاع الراهنة يتمثل في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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