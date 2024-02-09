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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حسام موافي: لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم

حسام موافى
حسام موافى

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، علاقة ارتفاع ضغط الدم والارتفاع في صمام القلب الثلاثي.

وأكد الدكتور حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علمًا»، المذاع على قناة صدى البلد، أنه لا توجد علاقة بين ارتجاع الصمام وارتفاع ضغط الدم، لافتا إلى أن ارتفاع الضغط الرئوي قد يسبب ارتفاع الصمام الثلاثي.

وقال حسام موافي إن الضغط الرئوي قد يرتفع وخاصة لدى السيدات حديثي الولادة، وقد يحدث للسيدات التي تلد نحو 5 مرات وفق التفسيرات الطبية؛ بسبب تجلطات الحوض وانسداد الشرايين.

الغدة الدرقية

واأكمل حسام موافي قائلا: «هرمون المنشط للغدة الدرقية يسبب نقص الـtsh، في حين أن انخفاض المستويات الدموية من هرمون TSH تشير إلى أن الغُدَّة الدرقية تعاني فرطاً في النشاط (وبالتالي تحتاج إلى تحفيز أقل).

واختتم حسام موافي: يمكن في حالات نادرة عند وقف عمل الغُدَّة النُّخامِيَّة، ألا تعكس مستويات الهرمون المحفز للدرقية TSH بدقة.

 

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