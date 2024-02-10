الفقي: الأزمة الفلسطينية تكشف سرعة استجابة الدول العربية تجاه القضية

أقيمت فعاليات صالون ليك فيو الثقافي الجمعة ٧ فبراير ، بشأن دور مصر الحالي في المنطقة ومختلف القضايا ويشارك في الصالون كل من الدكتور حسام بدراوي السياسي الكبير ومستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030 والدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي الكبير وسكرتير الرئيس الأسبق للمعلومات.

ويشرف على جلسة ليك فيو المهندس شريف حمودة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة جي في للاستثمارات، ونائب رئيس حزب العدل.



ويناقش الصالون مختلف قضايا الأدب والثقافة والفن والاقتصاد والتحديات الأخيرة، التي تواجه مصر وكيفية التعامل معها، إضافة إلى خلق حالة من الحوار وتبادل وجهات النظر.

وقال الدكتور حسام بدراوي المفكر السياسي، إن المشكلة ليست في اليوم بل في الغد، مشيرا إلى أن ما يحدث على الساحة الآن سواء في غزة أو غيرها، يدل على أن هناك سيناريو مخطط، مضيفاً أن الحياد المصري ليس تحرك إيجابي.



وأكد الدكتور مصطفى الفقي، أن الأزمة الفلسطينية تكشف سرعات استجابة الدول العربية لهذا الموقف فكل دولة لها استجابة محددة.

وأشار شوقي إلى أن الحضارة المصرية بالمصريين وبتاريخهم ونتاجهم على مر التاريخ، وليس بوجود النيل بها، فمصر بالشخصية المصرية وتاريخها الممتد على مدار آلاف السنين.

ومن المقرر أن يكون صالون ليك فيو الثقافي من أهم الصالونات الثقافية التي تعقد في مصر الفترة الحالية بقيادة شخصيات قادرة على مناقشة وطرح رؤية وفكر جديد، يساعد في حل مختلف الأزمات التي تواجه مصر على جميع الأصعدة.