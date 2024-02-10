كليات جامعة القاهرة تستعد لاستقبال طلاب الدراسات العليا .. الإعلام : بدء الدراسة 17 فبراير .. فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة بـ الدراسات الإفريقية

إعلام القاهرة : غلق باب التماسات الأحد ١١ فبراير

الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين بكلية الدراسات الإفريقية العليا

بعد انتهاء كليات جامعة القاهرة من إعلان نتائج الفصل الدراسى الأول لطلاب الدراسات العليا ، يتساءل عدد كبير لمعرفة موعد انطلاق الفصل الدراسى الثانى لهم و كيفية دفع المصروفات الخاصة بهم .

ومن جانبه ، أعلنت الدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة ، أن الدراسة لطلاب الدراسات العليا بالفصل الدراسى الثانى تبدأ يوم السبت 17 فبراير وآخر موعد للتسجيل وسداد الرسوم الثلاثاء المقبل الموافق 13 فبراير .

وأضافت عميد الكلية ، سيتم غلق باب التماسات الأحد ١١ فبراير في إدارة الدراسات العليا .

وعلى الجانب الأخر ، أعلن الدكتور محسن صالح عميد كلية الآثار جامعة القاهرة، عن موعد فتح باب الالتماس على نتائج الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024.

وقال الدكتور محسن صالح ، سيتم فتح باب الالتماسات لمرحلة الدراسات العليا بداية من يوم الثلاثاء المقبل 6/2/2024 وحتي يوم الاحد الموافق 11/2/2024.

وفى نفس السياق ، أكدت الدكتورة أميرة شوقي أحمد وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث ، انه تم فتح باب التقديم لقبول دفعة جديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 .

وأضافت وكيل كلية الدراسات الإفريقية العليا بجامعة القاهرة للدراسات العليا والبحوث، أن بدء التقديم لقبول الدفعة الجديدة لجميع المراحل بجميع الأقسام (ما عدا قسم السياسة والاقتصاد) للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 / 2024 بداية من 2024/1/16 وحتى 2024/2/10، وتحدد امتحان القبول يوم الثلاثاء الموافق 2024/2/13.

وجاءت شروط القبول للطلاب المصريين والوافدين لمرحلة الدبلوم المهني للعام الجامعي 2023 / 2024 التالي:

اولا: بالنسبة لدبلوم نظم المعلومات الجغرافية (المهني والاكاديمي) (GIS)

يقبل القسم دفعة جديدة من خريجي جميع الكليات والمعاهد العليا والتخصصات في الجامعات المصرية والعربية الحكومية والخاصة الحاصلين على الليسانس والبكالوريوس.

ثانيا: بالنسبة للماجستير (نظم المعلومات الجغرافية) (المهني والاكاديمي) (GIS)

• يقبل القسم خريج دبلوم نظم المعلومات الجغرافية (GIS) الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

• يقبل القسم خريج دبلوم تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية الأكاديمي الحاصل على تقدير جيد على الأقل.

ثالثا: بالنسبة للدبلوم المهني (ادارة الازمات والصراعات) (تطبيقات افريقية وعربية)

• يقبل الحاصلين على مو هل عال معترف به من الجامعات المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها مع استكمال المستندات والإجراءات المطلوبة.

رابعا: بالنسبة الدبلوم المهني (تقييم الأثر البيئي في افريقيا) (قسم الموارد الطبيعية)

• يقبل الحاصلين على مؤهل عالى معترف به من الجامعات والمعاهد المصرية او الأجنبية أو ما يعادلها.

أما عن الأوراق المطلوبة للتقديم للطلاب المصريين والوافدين فهي:

١ - أصل شهادة الموهل الدراسي

٢ - أصل شهادة المعادلة

٣- أصل شهادة الميلاد

؛ - أصل الموقف من التجنيد للذكور

٥- صورة الرقم القومي او جواز السفر

خطاب العمل موجه للكلية

٧ - عدد ٦ صور شخصية

٨- ملف بلاستيك لحفظ الأوراق

٩ - سداد مبلغ 500 جنيه + رسوم تقديم + رسوم المادة العلمية طبقا لكل قسم.

جامعة القاهرة

وكان قد أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، انتهاء الجامعة من كافة الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لبدء الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 /2024 طبقاً للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية الجامعة الهادفة إلى توفير البيئة الأكاديمية التي تساعد الطلاب على التفوق والتميز.

وأكد الدكتور محمد الخشت، انتهاء جامعة القاهرة من أعمال الصيانة للمباني والمدرجات وقاعات الدراسة والمعامل، والمراجعة للكفاءة الإنشائية للمنشآت الجامعية، وإتمام جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب المغتربين من المحافظات، والانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بالدراسة ومنظومة العملية التعليمية، وإعداد الجداول الدراسية وإعلانها، وتوزيع المحاضرات، ونشر المقررات الإلكترونية، بالإضافة إلى توفير كافة عناصر الجودة التي تتطلبها الدراسة.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تحرص على تنفيذ حزمة من الأنشطة والفعاليات والندوات التثقيفية خلال الفصل الدراسي الثاني، ومشاركة الطلاب في المسابقات المتنوعة، ودعم الطلاب المبتكرين وأصحاب المواهب المتميزة، مشيرًا إلى تنفيذ خطة متنوعة للأنشطة الطلابية وتحفيز الطلاب على المشاركة بها، بهدف المساهمة الإيجابية في بناء قدرات الطلاب وتنمية مهاراتهم واكتشاف مواهبهم.

