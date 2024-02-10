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تعليم

لوحدات الإقامة والرعايات المركزة والأبحاث

تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبو الريش الياباني من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية

الدكتور محمد عثمان
الدكتور محمد عثمان الخشت

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، حصول مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي "أبو الريش الياباني" على تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لوحدات الإقامة  والرعايات المركزة والأبحاث والتطوير في طب الأطفال من هيئة المواصفات والقياسات الفرنسية (AFNOR)، والمعتمدة عالميًا في أكثر من 150 دولة.

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وقال الدكتور محمد الخشت، إن تجديد اعتماد شهادة الأيزو لمستشفى أبو الريش الياباني يُعد تأكيدًا لتطابق الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى للمواصفات العالمية وعلامة الجودة الأوروبية، وذلك في إطار تحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمرضى.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تجديد شهادات الأيزو يأتي نتيجة حرص الجامعة على توفير المتطلبات اللازمة وتطبيق المواصفات القياسية الدولية لنظام إدارة الجودة، وإتباع أنسب الطرق لتطبيق أحدث المعايير العلمية والتقنية، وذلك بهدف وصول مؤسسات الجامعة إلى المستوى العالمي المرموق الذي يليق بها وبعراقتها وبما يتناسب مع كونها جامعة من جامعات الجيل الرابع.

وأضاف أن تجديد اعتماد شهادة الأيزو 2015: 9001 لهذه الوحدات بالمستشفى ، يأتي في إطار سعي إدارة الجامعة المستمر على تحسين ورفع كفاءة الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفيات الجامعية لجميع المرضى خاصة الأطفال، مشيرًة إلى نجاح المستشفى على مدار 5 سنوات في إحلال وتجديد البنية التحتية بالكامل طبقًا لأحدث الأكواد العالمية للمستشفيات.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسام صلاح عميد كلية طب قصر العيني، حرص إدارة الجامعة على تقديم نموذج أكاديمي يخدم الصحة العامة للمجتمع ويرتقي بمستوى الخدمات الطبية المُقدمة في مصر، والارتقاء بمستوى جودة الخدمات بالمستشفيات الجامعية ووضع المعايير اللازمة لتسجيلها واعتمادها.

فيما أشارت الدكتورة رشا جمال، إلى انه تم إنشاء وحدة مركزية لتحضير العلاج، وتجديد محطة الكهرباء، ومحطة الغازات، والغلايات، ومحطة الأكسجين، وخزان مكافحة الحريق، وغرف المخلفات، والمغسلة، وثلاجة الموتى، والمطبخ، مضيفًة أن عمليات الإحلال والتجديد تضمنت كذلك المنطقة الإدارية بالكامل ووحدات الأمراض الباطنية، وأمراض القلب، والجراحة العامة، والجراحة التخصصية، والرعاية القلبية المركزة، لافتًة إلي قرب الانتهاء من تجديد البهو الرئيسي للمستشفى، ووحدة جراحة حديثي الولادة.   

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة نجحت على مدار السنوات الأخيرة في إحداث نقلة نوعية في الاعتماد الدولي الأكاديمي والإداري، وإحداث الإصلاح الإداري، وتحسين جودة الأداء الإداري، والتحول نحو اللامركزية في الإدارة، وخلق بيئة إدارية إيجابية تساهم في تحقيق رؤية الجامعة لتطوير العمل والأداء الإداري وزيادة الإنتاجية، وحصلت معظم كلياتها ومعاهدها على الاعتماد القومي للجودة أو تجديد الاعتماد، وذلك وفقًا لأهداف الجامعة الاستراتيجية في التحول إلى جامعة عالمية ذكية من الجيل الرابع.

 

الدكتور محمد الخشت جامعة القاهرة مستشفى الأطفال الجامعي التخصصي أبو الريش الياباني تجديد اعتماد شهادة الأيزو Jobs Education

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