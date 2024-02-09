11 فبراير.. غلق باب الالتماس على نتائج طلاب الدراسات العليا بجامعة القاهرة

أعلنت كلية الإعلام جامعة القاهرة، عن إعلام نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2023-2024 لطلاب الدراسات العليا.

وقالت كلية الإعلام، تم إعلان نتائج طلاب الدراسات العليا على الموقع الرسمى للكلية، كما أن تقديم الالتماسات بدأ من الإثنين 5 فبراير 2024 حتى الأحد 11 فبراير 2024 في إدارة الدراسات العليا.

جامعة القاهرة

على الجانب الأخر ، كرّمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بالإمارات، الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، وذلك لدوره الداعم ومشاركته البارزة في فعاليات المؤتمر الدولي الثاني بعنوان "الفلسفة ورهان التقدم النظري والاجتماعي" والذي عقد في الفترة من 6 إلى 7 فبراير بأبو ظبي، وبمشاركة العلامة الشيخ عبدالله بن بيه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة.

وقد شارك الدكتور محمد الخشت في المؤتمر الدولي الثاني للفلسفة بكلمة افتتاحية، بحضور علماء وباحثين بارزين من مختلف أنحاء العالم، طالب فيها بأهمية وجود مدونة سلوكية يتوفر فيها "الحد الأدنى الأخلاقي المشترك" بدلا من الأخلاق التي تقوم على الالتزام الشكلي الصوري الذي لا تتجاوز دائرة الحركة الجسمية إلى دائرة ارتقاء الروح، وتطرق الدكتور الخشت خلال كلمته إلى منهج تحديد "أخلاقيات التقدم"، والشروط الأولية لها، وحدد مبادئها في 19 مبدأ، وتناول طبيعة الحد الأدنى المشترك لأخلاقيات التقدم.