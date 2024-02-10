الأصعب| حسام حسن: أفضل مستوياتي في أمم إفريقيا 1998

أعرب حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر عن سعادته بالتواجد في كوت ديفوار لحضور نهائي كأس الأمم الأفريقية غدا الأحد بين أصحاب الأرض ونيجيريا.

وحضر حسام حسن اليوم السبت مؤتمرا صحفيا مع أساطير وقادة المنتخبات المتوجة بلقب كأس الأمم الأفريقية منذ نسخة 1988.

ووجه حسام حسن المتوج مع منتخب مصر بثلاث نسخ للكان أعوام 1986 و1998 و2006 التهنئة لكوت ديفوار على حسن تنظيم النسخة الجارية من نهائيات كأس أمم أفريقيا.

وأضاف: "قارة أفريقيا تستحق الأفضل دائما، لأنها تملك مواهب كبيرة تتألق في ملاعب أوروبا، وأعتبر نفسي محظوظا لأنني توجت بثلاث نسخ من أصل 7 حققها منتخب مصر. في نسخة 2006 شاركت وأنا قرب الأربعين عاما".

وواصل: "تحياتي لأساطير القارة الذين أتواجد بينهم وفخور أنني رأيت الأسطورة روجيه ميلا الذي تابعته في الملعب في نسختي 1986 و1988، ولعبت في نسخ مختلفة مع أجيال عديدة وفخور أن نهاية مشواري كانت وسط الجماهير المصرية بالتتويج بلقب 2006 وكنت القائد وقتها".

وأكد أن هذا الشعور عظيم ورائع ويتمنى أن يعيشه نجوم أفريقيا الصاعدين وأيضا لاعبي منتخب مصر الذين لم يحققوا اللقب بعد.

وأشار عميد لاعبي العالم السابق إلى أن لقب نسخة 1998 كان الأصعب في تاريخ منتخب مصر لأن الراحل محمود الجوهري مدرب الفراعنة وقتها كون جيلا جديدا لا يملك سوى اثنين من عناصر الخبرة، أنا وهاني رمزي.

وأوضح أن الجميع داخل مصر كان يعلم وقتها أن المنتخب سيعود سريعا من بوركينا فاسو ولن ينافس على اللقب، وأن المنتخب المصري واجه منافسين أقوياء وآخرهم منتخب جنوب أفريقيا الذي كان حاملا للقب ويملك جيلا عظيما.

وأتم قائلا: "في رأيي نسخة 1998 أصعب من نسخة 2006 وقدمت خلالها أفضل مستوياتي".