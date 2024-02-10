حركة حماس: مستعدون دائما للأسوأ .. والمقاومة منصورة والاحتلال مهزومم

طالب طاهر النونو المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس، بموقف عربي صارم تجاه وقف العدوان الاسرائيلي الغاشم على الشعب الفلسطيني ودعم جهود مصر وقطر في انهاء الحرب ومساعدة الشعب الفلسطيني الذي يقع تحت وقع هذه الحرب الغاشمة.

وتابع النونو خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن القوة العربية والاسلامية قادرة على ممارسة الضغط لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية حرة عاصمتها القدس".

مستعدون دائما للأسوأ



وأكد المتحدث الاعلامي باسم حركة حماس:" مستعدون دائما للأسوأ وكل الاحتمالات، والمقاومة صامدة والاحتلال فشل وسيفشل وسيخرج محملا بالخيبة والهزيمة".

وحذر النونو من التصريحات التي صدرت بشأن الاجتياح البري لرفح، موضحا أن أي محاولة للاشتباك سيهدد استقرار المنطقة برمتها.