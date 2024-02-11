جامعة دمياط تحصد مراكز متقدمة في المسابقة القومية العاشرة للتكنولوجيا الحيوية

أعلنت جامعة دمياط عن مشاركتها الثالثة لطلاب البرنامج المميز (التكنولوجيا الحيوية – قسم النبات والميكروبيولوجى – كلية العلوم) فى المسابقة القومية العاشرة للتكنولوجيا الحيوية (SOLE- Season 10) رواد تطبيق العلم فى مصر، المنعقدة بجامعة حلوان يوم الجمعة 9 فبراير 2024.

وحصل الفريق الممثل لجامعة دمياط على ثلاث مراكز فى ثلاث مسابقات تنافسية مختلفة من بين سبعة عشرة جامعة مصرية تمثلها إما كليات التكنولوجيا الحيوية أو أقسام علمية أوبرامج الموجودة بها.

الحصول على المركز الثانى في مسابقة المشاريع العلمية Scientific Projects

الحصول على المركز الثالث في مسابقة Case Study.

الحصول على المركز الرابع فى مسابقة مهارات العرض Presentation Skills

وبجانب المسابقات كان هناك العديد من المحاضرات و الندوات في مجالات التكنولوجيا الحيوية و سوق العمل المرتبط بها , و العديد من الشركات المهتمة بمجال التكنولوجيا الحيوية ، و قد شارك الطلاب في حضورها.

وأظهر الطلاب تمثيلا مشرفا و مظهرا لائقا و تنافسية عالية و دراية شاملة فى مجال تخصصهم مما يعكس مدى جودة المقررات الدراسية لبرنامج التكنولوجيا الحيوية بالجامعة و الجهود المبذولة لوصولهم لهذا المستوى المتميز.

اشتمل عدد الطلاب الحضور من البرنامج على 42 طالب و كان الفريق المشارك فى المسابقة مكون من إثنين و عشرون طالبا تحت إشراف أ.د. أحمد قاسم السيد.

وفي هذا الصدد يتقدم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بخالص التهنئة للطلاب الفائزين متمنياً لهم المزيد من التفوق وتحقيق إنجازات أخرى مستقبلية.