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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 39 سفينة حاويات وبضائع

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 10 سفن، بينما غادر 10 سفن.

ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 39 سفينة، منها السفينة  ( ABOUDI – D ) والتي ترفع علم سان كيتس ويبلغ طولها 112 م وعرضها 18 م القادمة من اوكرانيا و على متنها حمولة تقدر بـ 6130 طن من القمح لصالح القطاع الخاص .. يأتي ذلك تأكيداً على جاهزية مرافق ميناء دمياط لإستقبال ناقلات القمح .

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وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 16157 طن تشمل : 9296 طن رمل و 250 طن بطاطس و 6611 طن يوريا .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 69520 طن تشمل : 28345 طن ذرة و 11374 طن قمح و 767 طن خشب زان و 10370 طن خردة و 1968 طن زيت طعام و 8475 طن حديد و 8221 طن سكر . 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1115 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 1187 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3920 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 88892 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129416 طنًا .

كما غادر عدد 5 قطار بحمولة إجمالية 6062 طن قمح متجهين إلى صوامع  شبرا و كوم أبو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5157 شاحنة .

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