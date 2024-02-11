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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

تفاصيل ورشة المهارات الأساسية للأفلام الوثائقية بمهرجان الإسماعيلية

صدى البلد

ينظم مهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة ورشة لتعليم المهارات الأساسية لصناعة الأفلام الوثائقية، مدتها أربعة أيام، خلال الدورة ال 25 التى ستقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس المقبل، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والذي يقيمة المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.

وتشمل الورشة أساسيات صناعة الأفلام الوثائقية القصيرة، وسوف يحاضر بها كلاً من الأسترالى دانييل كاردونى مدير البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent "، وصانعة الأفلام الأمريكية سيسا بونيو، وسيتولى إدارتها المخرج إسلام كمال.

الورشة متاحة لصناع الأفلام الشباب والطلاب من هم لديهم فكرة لفيلم وثائقى قصير، وتقام الورشة بالتعاون المشترك بين مهرجان الإسماعيلية وشركة " Film Independent" وسفارة الولايات المتحدة الامريكية بالقاهرة.

وفيما يتعلق بشروط التقديم فهى للمواطنين أو المقيمين فى مصر، ألا يقل عمر المتقدمين عن 18 عاما، والأولوية ستكون لصانعي الأفلام الذين لديهم رصيد فيلم قصير واحد على الأقل، سواء على مستوى الكتابة أو الإخراج، وأن يكون لديهم فكرة تصلح لفيلم وثائقى قصير، حيث أن الهدف الأساسى من الورشة البحث عن مشاريع فى مرحلة الفكرة، وليس مشاريع فى مرحلة الإنتاج، ويجب على من يتم اختيارهم للمشاركة فى ورشة العمل الالتزام بالحضور جميع الأيام.
 

يذكر أن الكاتب والمخرج دانييل كاردونى ولد فى أسترليا وهو من أصول إيطالية، ويشرف على جميع البرامج والمبادرات فى شركة " Film Independent"، ومن أبرز الأعمال التى ساهم خلالها فيلم "مملكة الحيوانات" الذى رشح لجائزة الأوسكار عام 2010، وفيلم "الأطلنطى" الذى حاز على جائزة إيمى فى نفس العام، وساهم فى إخراج الفيلم الوثائقى "لايزال موجودا" فى 2011، وقدم فيلمه الوثائقى الطويل الأول عام 2015 وحمل اسم "هجرة الصحراء".

أما سيسا بونيو فهى صانعة أفلام تكرس جهودها لاستكشاف التأثيرات القوية داخل الإنسانية مع جعل القصص التي تبدو بعيدة المنال في متناول الجماهير، درست إنتاج الأفلام فى مدرسة "تيش" للفنون فى جامعة نيويورك، وأمضت سيسا أعواما في تصوير الحركات الاجتماعية للسكان الأصليين والأفرولاتينيين في أمريكا الجنوبية، وأخرجت فيلما قصيرا يتعلق بالحركة الدستورية الأفروبوليفية التي تسمى LOS AFROBOLIVIANOS PRESENTE.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفى هذا العام بالدورة 25 التي ستكون استثائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة ال 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.

الإسماعيلية السينمائي الدولي الناقد السينمائي عصام زكريا مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولي للافلام التسجيلية والقصيرة

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