عماد جاد: شبه مستحيل نشوف حرب من إسرائيل

كشف الدكتور عماد جاد مستشار رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أخر تطورات الأوضاع في رفح الفلسطينية، مشيرا الى أن سيحدث كارثة اذا ارتاحت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي لمدينة رفح بريا.

وأضاف عماد جاد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج ام بي سي مصر، مساء اليوم الأحد، أن من شبه مستحيل نشوف حرب من إسرائيل، متابعا أن العلاقات بين الطرفين استراتيجية.

وحذر الدكتور عماد جاد مستشار رئيس مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، من أن الحكومة الإسرائيلية متطرفة، لافتا إلى أن حركة حماس لا تتعامل بواقعية سياسية، وهناك شبة انفصال بين القيادة السياسية والعسكرية.





