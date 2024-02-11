الصحة العالمية تحذر من مخاطر تنفيذ إسرائيل عملية عسكرية في رفح

حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الأحد، من أن خطط إسرائيل لإخلاء مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، لتنفيذ عملية برية بها مفزعة.

ووفقا لوكالة "رويترز"،قال "جيبريسوس" عبر حسابه على منصة "إكس": "إن المضي قدماً في تنفيذ هذه الخطط ستكون له عواقب وخيمة على 1.4 مليون شخص لم يعد لديهم مكان آخر يذهبون إليه".

وبين أن جميع المستشفيات في رفح باتت مكتظة، في حين أن غالبية المستشفيات في بقية أنحاء القطاع إما متوقفة عن العمل، أو تعمل بالحد الأدنى.

ودعا "جيبريسوس" الأطراف للعمل على تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، بما في ذلك إطلاق سراح المحتجزين.