صندوق النقد الدولي: ندعم مصر لتنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تقديره للتعاون القائم بين مصر وصندوق النقد الدولي، معربًا عن تطلعه لاستقبال مديرة الصندوق في مصر خلال الفترة المقبلة، ومشيرًا إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل، التي تشمل من بين مستهدفات كثيرة، خفض معدلات التضخم ونسبة الدين من الناتج المحلي الإجمالي، كما أكد استمرار جهود دعم القطاع الخاص.



جاء ذلك خلال لقاء مدبولي، اليوم /الاثنين/ على هامش مشاركته في "القمة العالمية للحكومات 2024" المنعقدة بدبي، مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفيا، والوفد المرافق لها، وذلك بحضور محافظ البنك المركزي حسن عبدالله، ووزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، والمالية الدكتور محمد معيط، والمدير التنفيذي بالصندوق الدكتور محمود محيي الدين.



وأضاف مدبولي أن الحكومة أيضًا مستمرة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، مستشهدًا بالحزمة الاجتماعية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي والتي تضمنت زيادة الحد الأدنى للعاملين بنسبة 50% وكذلك زيادة قيم المعاشات، مشيرًا إلى برنامج حياة كريمة باعتباره أحد أهم البرامج الاجتماعية التي تعمل الحكومة المصرية على تنفيذها لتحسين مستوى معيشة المواطنين المصريين في الريف على مستوى الجمهورية.



وتطرق مدبولي إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وتأثيرها على مصر، والأعباء المُلقاة على عاتق الدولة المصرية، في ظل استقبالها لنحو 9 ملايين من الضيوف غير المصريين من الدول الأخرى.

وركز رئيس الوزراء على الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة، مشيرًا إلى استمرار الجهود المصرية على كافة الأصعدة من أجل التوصل لوقف إطلاق النار وإيجاد حل جذري للأزمة عبر إطلاق مفاوضات جادة بين الطرفين لإحلال السلام وتطبيق حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.



ونوه مدبولي بأن الدولة المصرية مستمرة كذلك في جهودها لتوفير المساعدات الإنسانية المطلوبة للأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، موضحًا أنه تم تقديم 130 ألف طن مساعدات لأهالي غزة، من بينها 100 ألف طن مساعدات ساهمت بها مصر وحدها.



وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، إن اللقاء ناقش استمرار المشاورات مع مسئولي الصندوق بشأن المراجعة الثانية والثالثة للبرنامج الاقتصادي المدعوم باتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".



بدورها، قالت مدير عام صندوق النقد الدولي إنها متفهمة لتأثيرات التطورات الإقليمية على مصر، خاصة تطورات الحرب في قطاع غزة، وتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر، مضيفة أن الصندوق يدعم الحكومة في مجال الإصلاح الاقتصادي وكذلك لضمان تنفيذ سياسات اجتماعية تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين المصريين خاصة محدودي الدخل.



واختتم رئيس الوزراء اللقاء بالحديث عن تطلعه إلى الانتهاء من المشاورات الخاصة بمراجعات برنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القليلة المقبلة واستمرار التعاون بين الجانبين في هذا الصدد.