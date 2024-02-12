ورش للرسوم المتحركة والسيناريو والديكور وصناعة الفيلم بمهرجان الإسماعيلية

تقيم الإدارة العامة للإنتاج التابعة للمركز القومي للسينما مجموعة من الورش الفنية خلال الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى، برئاسة الناقد السينمائي عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.





وتشمل الورش الفنية اربعة مجالات اولها : ورشة الرسوم المتحركة والتي تتضمن ورشة الخط العربي للفنان أحمد رفاعي وورشة خيال الظل للفنانة ايمان فكري وورشة بكسليشن للفنانة هالة طارق وورشة تحريك "ستوب موشن" للفنان مصطفى جمال الدين وورشة فن تشكيلي للفنان أشرف كمال.



وثاني الورش الفنية التي يشهدها المهرجان ورشة السيناريو عن الفيلم القصير من الفكرة حتى النهاية لمحمود خليل.

أما ثالث الورش الفنية فهي ورشة الديكور بعنوان " التكوين في الكادر السينمائي" لأحمد سعد الدين.

كما تقام ورشة لصناعة الفيلم حيث تتناول مراحل الفيلم من بدايته حتى النسخة الاستاندر وهي موجهة للاطفال من سن ٦ سنوات حتى ١٧ سنة وأيضا الأطفال ذوي الهمم.

الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفل هذا العام بالدورة ال 25 التي ستكون إستثنائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة ال 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.