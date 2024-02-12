تنتظر عرض أهل الكهف.. ريم مصطفى تشعل السوشيال ميديا بفستان أسود

خضعت النجمة ريم مصطفى لجلسة تصوير جديدة من أجل الظهور على غلاف احدى المجلات الصادرة باللغة الإنجليزية، وظهرت ريم في جلسة التصوير باطلالة جذابة مرتدية فستان أسود قطيفة أظهر جمالها بشكل كبير.

وتنتظر ريم مصطفى عرض فيلم "أهل الكهف" في موسم صيف 2024 السينمائى بعدما طرح البوسترات الدعائية والاعلان عن موعد طرحه في دور العرض، حيث انتهت من تصويره العام الماضى، وتجسد خلال أحداثه شخصية جارية تمر بالعديد من المواقف التي تجعلها تتخذ مساراً.

ريم مصطفى

فيلم "أهل الكهف" بطولة خالد النبوى، غادة عادل، محمد ممدوح، محمد فراج، ريم مصطفى، أحمد عيد، صبرى فواز، بسنت شوقى، مصطفى فهمى، بيومى فؤاد، هاجر أحمد، أحمد وفيق، رشوان توفيق، أحمد فؤاد سليم، جميل برسوم، وعدد من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.

يذكر أن ريم مصطفى قدمت في رمضان الماضى مسلسل "سره الباتع" المستوحى من رواية الكاتب الراحل يوسف إدريس وسيناريو وحوار وإخراج خالد يوسف، وشاركت فى بطولته إلى جانب أحمد فهمى، أحمد السعدني، حنان مطاوع، حسين فهمي، نجلاء بدر، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، هالة صدقى، أحمد عبد العزيز، أحمد وفيق، منه فضالي، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، مصطفى درويش، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، وعدد آخر من الفنانين.

ريم مصطفى

ريم مصطفى

ريم مصطفى