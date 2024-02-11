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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الفنان محمود عامر يحتفل بزواجه.. تفاصيل

محمود عامر
محمود عامر

نشر الفنان محمود عامر صورا من حفل زفافه وعقد قرانه وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك معلنا زواجه من الدكتورة رشا فرج.

وعلق محمود عامر : الحمد لله والشكر لله على كل شيء تم بالأمس عقد القران والزفاف على الدكتوره رشا فرج.

ويعد الفنان محمود عامر عمره 69 عاما وقرر الزواج بعد انفصاله من الفنانة لاشينة لاشين. 

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محمود عامر 

وكان أعلن الفنان محمود عامر انفصاله عن زوجته الفنانه لاشينة لاشين وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وذلك فى اغسطس الماضى.

وكتب محمود عامر علي حسابه فيسبوك:"سينجل".

وعلق له كل من الفنان صلاح عبدالله"ماينفعش ياحوده صدقني ماينفعش وأتمنى أن يكون المنشور التالي "طردنا الشيطان ورجعنا لبعض".

والفنانه رانيا محمود ياسين"زعلت بجد انا طول عمري اعرفكم مع بعض ربنا يصلح الاحوال".

وكشف محمود عامر، خلال حواره إلى البرنامج المذاع على قناة "CBC"، كواليس مشاركته فى مسلسل "أعمل إيه" معالنجم خالد الصاوى، قائلاً:" حين تم عرض عليا الدور الخاص بالمسلسل قلت لهم يا جماعة أن عامل  بطولة فىمسلسلات المماليك والمداح،  إزاى هاجى اعمل حلقة فى 45 حلقة ونجحوا فى إقناعى بالقيام بالدور، وفور قرائتى للدورممستكش دموعى".

أوضح "عامر"، أنه يتلقى رسائل من المشاهدين بشكل دورى يسألونه عن تفاصيل الدور الذى قام به فى شخصية "عمشاهين"، مشيداً بالكاتب محمد الحناوي كاتب السناريو الخاص بمسلسل "أعمل إيه"، قائلاً:" المسلسل لمس قلوب المشاهدين فى مصر والوطن العربى، وأحد المواطنين كتب "يا عم شاهين شحت في قلوب المصريين".

محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
محمود عامر
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