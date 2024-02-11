أزمة قلبية.. نقل عمر طاهر إلى العناية المركزة

نشر الكاتب عمر طاهر تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن تعرضه إلى أزمة صحية شديدة تسببت فى دخوله المستشفى.

وقال عمر طاهر : مساء الفل ونعم ربنا الكبيرة.. أودع الأربعينات بوعكة شديدة وسرير في الرعاية القلبية، وأسلاك بتفسر جملة كتبتها في غنوة وماكنتش عارف قصدي إيه وعملت لقلبي نسختين.. الحمدلله ستر ربنا كان معجزة بشهادة الدكاترة.. بس لخبطة الخضة مع ضغط تبطيل مسيرة التدخين بالغصب مع حبسة إجبارية لحد ما نشوف هنمشيها إزاي بالنسخة الجديدة.. عبء يخليني أطلب من الحبايب دعواتهم بالمزيد من كرم الله ولطفه وستره".

عمر طاهر

وكان قال الكاتب عمر طاهر إن أحلى شيء في فترة العزوبية هي "السنكحة"، وأيضا عدم وجود التزامات ومسئولية.

وتابع خلال لقائه "برنامج رأي عام" المذاع عبر "شاشة TEN": “في العزوبية أكون مش شايل هم حد وبننزل نتلم ونفطر في الشارع في اي وقت واي مكان على اي مائدة رحمن”.

وأضاف أنهم في مرحلة الطفولة في شهر رمضان كانوا بيعملوا مدفع رمضان بشكل يدوي وقت أذان المغرب ومن مظاهر رمضان المميزة بالنسبة لهم "البومب" و"صاجات العرقسوس"، وهذه الأشياء تذكرهم بشهر رمضان.

وتابع عمر طاهر: “عيشنا رمضان واحنا أطفال لكن دلوقتي بنتفرج عليه في أولادنا الصغيرين” قائلا: "احنا دلوقتي بنتفرج على رمضان بتاعهم عن طريق فيس بوك واحنا خلاص خدنا وقتنا في رمضان".